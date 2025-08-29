Rückschlag für Seekirchens Hochwasserschutz

Kosten für das Projekt dürften weiter steigen

Aktuell laufen Gespräche für eine andere Lösung in der näheren Umgebung. Diese liefen vielversprechend, heißt es aus der Gemeinde. Am ursprünglichen Plan von zwei neuen und der Sanierung von zwei bestehenden Rückhaltebecken ändert sich nichts. Vergangenes Jahr wurde von Kosten in der Höhe von 19 Millionen Euro ausgegangen. Das muss wohl nach oben korrigiert werden.