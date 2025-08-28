Im Westliga-Derby ist das Leistungsmaximum gefragt

Derbyzeit und Auswärtshit für Salzburgs Westligisten am Freitag: Während Minimalist Kuchl auf St. Johann trifft, geht‘s für Grünau zu Aufstiegsfavorit Wacker Innsbruck in den Tivoli.
Eine harte Nuss wartet Freitag (19.30) auf St. Johann. In der Westliga gastieren die Pongauer bei Minimalist Kuchl. Mit nur einem Gegentor hat die Mannschaft von Trainer Thomas Hofer nicht nur die beste Defensive, sondern geht auch offensiv sparsam um.
Denn mit drei erzielten Treffern haben die Tennengauer die wenigsten Tore der Top-Gruppe erzielt. Bei St. Johann-Trainer Scherer schrillen auch deshalb die Alarmglocken: Uns ist klar, dass sie extrem schwer zu bespielen sind. Um bestehen zu können, müssen wir an unser Leistungsmaximum kommen“, forderte der Übungsleiter eine Reaktion auf die Heimniederlage gegen Schwaz. „Die kleinen Momente werden entscheidend sein“, gibt er seiner Mannschaft auf den Weg.
Grünau muss nach Innsbruck
Die aber muss neben Langzeitausfall Florian Ellmer (Kreuzband) und Philip Weiss auch ohne den gesperrten Branko Ojdanic auskommen. „Das tut uns schon extrem weh.“ Lukas Beran kommt hingegen nach seiner Sperre wieder zurück. Die Kuchler können indes wohl aus dem Vollen schöpfen. Auch auf Grünau wartet heute ein richtiger Brocken. Die Flachgauer müssen am Abend im Tivoli ran.
