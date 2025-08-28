Im Westliga-Derby ist das Leistungsmaximum gefragt

Denn mit drei erzielten Treffern haben die Tennengauer die wenigsten Tore der Top-Gruppe erzielt. Bei St. Johann-Trainer Scherer schrillen auch deshalb die Alarmglocken: Uns ist klar, dass sie extrem schwer zu bespielen sind. Um bestehen zu können, müssen wir an unser Leistungsmaximum kommen“, forderte der Übungsleiter eine Reaktion auf die Heimniederlage gegen Schwaz. „Die kleinen Momente werden entscheidend sein“, gibt er seiner Mannschaft auf den Weg.