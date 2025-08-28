Eisbären-Rekordmann soll bald zurückkehren

Neben dem angesprochenen Duo muss Rodman morgen in Ljubljana (mit Ex-Bulle Ben Cooper als Headcoach) auch auf Klub-Ikone Philip Putnik, Tyler Cuma (Check im Training) und Alexander Rupnik (weilt beim Kooperationspartner) sowie Paul Reiner verzichten. Beim Erstligisten sei das Ergebnis zwar nebensächlich, eine Steigerung fordert der Slowene dennoch von seinem Team: „Gegen Bad Tölz war es phasenweise einfach nicht genug. Wir haben aber auch viele Dinge bereits sehr gut gemacht“, bringt's Rodman schnell auf den Punkt.



Eisbären vor Testspiel-Schlagern

Nach dem Salute-Turnier am vergangenen Wochenende weht auch in der kommenden Woche ein Hauch von Erstligaluft durch die Steinergasse. Dann testet der AHL-Champion gegen die Haie Innsbruck (Dienstag) und die Vienna Capitals (Samstag). Zum Abschluss wartet dann der deutsche Drittligist Deggendorf. Spätestens dann soll am Zeller See auch der Mannschaftskapitän feststehen.