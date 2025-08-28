Vorteilswelt
Vor Testspiel-Hits

Eisbären-Rekordmann soll bald zurückkehren

Salzburg
28.08.2025 17:00
Derzeit nur Zuschauer: Eisbären-Rekordmann Ethan Szypula.
Derzeit nur Zuschauer: Eisbären-Rekordmann Ethan Szypula.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Der Zweitliga-Meister aus Zell am See steht in der Vorbereitung vor einer extrem heißen Phase. Die Pinzgauer testen am Freitag in Ljubljana. Auch danach folgen Eishockey-Schwergewichte als Gegner. Headcoach Marcel Rodman muss derzeit allerdings noch mit hochkarätigen Ausfällen kämpfen.

0 Kommentare

Er kam, um für Furore zu sorgen. Derzeit bleibt ihm aber nur die Rolle des Zusehens. Die Rede ist freilich von Ethan Szypula. Der Liga-Rekordmann laboriert derzeit noch an einer Prellung und verpasste auch das Test-Doppel gegen die Tölzer Löwen, wo die Eisbären zweimal das Nachsehen hatten (1:4, 2:4). Auch Freitag muss der Kanadier passen. „Er fehlt, das ist klar. Aber wir gehen von einer Rückkehr in der kommenden Woche aus“, sagte Rodman am Donnerstag im Gespräch mit der „Krone“. Gleiches gilt auch für Max Wilfan, der sich beim Testspiel vergangenen Freitag in Bad Tölz am Auge verletzte.

Zitat Icon

Gegen Bad Tölz war es phasenweise einfach nicht genug. Wir haben aber auch viele Dinge bereits sehr gut gemacht

Marcel Rodman, Headcoach Zeller Eisbären

Neben dem angesprochenen Duo muss Rodman morgen in Ljubljana (mit Ex-Bulle Ben Cooper als Headcoach) auch auf Klub-Ikone Philip Putnik, Tyler Cuma (Check im Training) und Alexander Rupnik (weilt beim Kooperationspartner) sowie Paul Reiner verzichten. Beim Erstligisten sei das Ergebnis zwar nebensächlich, eine Steigerung fordert der Slowene dennoch von seinem Team: „Gegen Bad Tölz war es phasenweise einfach nicht genug. Wir haben aber auch viele Dinge bereits sehr gut gemacht“, bringt's Rodman schnell auf den Punkt. 

Eisbären vor Testspiel-Schlagern
Nach dem Salute-Turnier am vergangenen Wochenende weht auch in der kommenden Woche ein Hauch von Erstligaluft durch die Steinergasse. Dann testet der AHL-Champion gegen die Haie Innsbruck (Dienstag) und die Vienna Capitals (Samstag). Zum Abschluss wartet dann der deutsche Drittligist Deggendorf. Spätestens dann soll am Zeller See auch der Mannschaftskapitän feststehen. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
