Haftstrafe für einen Serien-Fahrraddieb

Für einen Bosnier (49) setzte es am Donnerstag im Salzburger Landesgericht eine teilbedingte Haftstrafe in Höhe von 18 Monaten – vier Monate muss er davon im Gefängnis absitzen. Der Angeklagte hatte 14 Diebstähle verübt: Vor allem auf Fahrräder hatte er es abgesehen.
Die Diebstähle verübte der vorbestrafte Dieb vorwiegend im Stadtgebiet im Zeitraum zwischen April 2024 und Februar 2025. Von 14 Diebstählen war in der Anklage die Rede: Meist hat er die Schlösser aufgebrochen und Fahrräder, E-Scooter und E-Bikes mitgenommen. Auch drei unversperrte Fahrräder nahm er mit. Der Schaden machte 16.000 Euro aus.
Geständnis bei Prozess
Beim Prozess legte der 49-Jährige ein Geständnis ab. Er saß auch einige Monate bereits in Untersuchungshaft. Die Richterin verurteilte ihn nun wegen schweren, gewerbsmäßigen Diebstahls zu 18 Monaten teilbedingter Haft, das Urteil ist nicht rechtskräftig.
