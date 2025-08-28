Haftstrafe für einen Serien-Fahrraddieb

Die Diebstähle verübte der vorbestrafte Dieb vorwiegend im Stadtgebiet im Zeitraum zwischen April 2024 und Februar 2025. Von 14 Diebstählen war in der Anklage die Rede: Meist hat er die Schlösser aufgebrochen und Fahrräder, E-Scooter und E-Bikes mitgenommen. Auch drei unversperrte Fahrräder nahm er mit. Der Schaden machte 16.000 Euro aus.