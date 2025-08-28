LASK löst sich vor Derby gegen Ried von rosa Dress

„Auch wenn das sehr schwer ist ...“

„Jeder, der Fußball spielt, weiß, was einem die Fans geben können“, sagt Stürmer Max Entrup, der betont: „Ob die Fan-Szene im Stadion ist oder nicht, können wir nicht beeinflussen. Wir müssen schauen, dass wir intern eine Energie kreieren, damit wir das ausblenden können. Auch wenn das sehr schwer ist. Das hat man auch beim 2:0 in Horn gesehen, dass Support ein paar Prozentpunkte pusht!“ Den sich morgen auch die Gäste aus Ried erhoffen. Knapp 1000 Fans sollen in die Stahlstadt pilgern. „Sie werden uns wie in den letzten Derbys wieder großartig unterstützen“, ist Rieds Verteidiger Niki Havenaar überzeugt!