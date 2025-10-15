Warum Halloween viel mehr als nur Konsum ist

Seit Wochen werden im Kinderzimmer Pläne geschmiedet: Was ziehen wir an? Wie erschrecken wir den Postboten? Bei welchem Haus gibt’s die meisten Naschereien? Kein Zweifel: Für unsere Kinder ist der 31. Oktober nach Weihnachten und Geburtstag der wichtigste Tag im Jahr! Und manche Familien in unserer Nachbarschaft legen sich dafür so richtig ins Zeug. Hier lümmelt ein Skelett in der Gartenlaube, dort winken Zombiehände aus dem Kanaldeckel. Und wer mutig genug ist, bei der richtigen Tür zu klingeln, wird vielleicht selbst erschreckt – von einem verkleideten Papa mit Nebelmaschine.