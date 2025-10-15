Vorteilswelt
Ein Festtag für Kinder

Warum Halloween viel mehr als nur Konsum ist

Oberösterreich
15.10.2025 17:00
Für viele Kinder ist Halloween ein ganz besonderes Fest.
Für viele Kinder ist Halloween ein ganz besonderes Fest.(Bild: stock.adobe.com)

Am 31. Oktober spukt es wieder! Monster, Streiche, Süßigkeiten: Was Kinder an dem Brauch eigentlich so fasziniert und wie die Halloweenparty mit einfachen Ideen unvergesslich wird – wir haben nachgefragt!

Seit Wochen werden im Kinderzimmer Pläne geschmiedet: Was ziehen wir an? Wie erschrecken wir den Postboten? Bei welchem Haus gibt’s die meisten Naschereien? Kein Zweifel: Für unsere Kinder ist der 31. Oktober nach Weihnachten und Geburtstag der wichtigste Tag im Jahr! Und manche Familien in unserer Nachbarschaft legen sich dafür so richtig ins Zeug. Hier lümmelt ein Skelett in der Gartenlaube, dort winken Zombiehände aus dem Kanaldeckel. Und wer mutig genug ist, bei der richtigen Tür zu klingeln, wird vielleicht selbst erschreckt – von einem verkleideten Papa mit Nebelmaschine. 

Für die Kinder unserer Zeit gehört Halloween ganz selbstverständlich dazu. Auch wenn viele Erwachsene mit diesem Brauch in ihrer Kindheit nicht vertraut waren, ist er ein fixer Bestandteil der heutigen Kinderwelt geworden.

Elisabeth Asanger, Familienmentorin

Das Losziehen und gemeinsame Sammeln von Süßem gehört einfach dazu, und auch Halloween-Partys – etwa als Geburtstagsmotto – liegen im Trend. Aber was macht dieses schaurig-schöne Fest eigentlich so besonders für Kinder?

Mehr als Verkleiden und Naschen: Das steckt hinter dem Konsum
„Kinder tauchen gerne in andere Rollen ein und verkleiden sich. Gruselfiguren wirken faszinierend, weil sie fremd, spannend und aus einer anderen Welt sind – aber im Spiel bleiben sie kontrollierbar. Die Kinder fühlen sich sicher, weil sie jederzeit aussteigen können“, verrät Elisabeth Asanger, Lebensberaterin und Familien-Mentorin in Perg.

Basteln, Dekorieren, Verkleiden: Im Internet gibt’s viele Ideen, die mit den Kindern gemeinsam ...
Basteln, Dekorieren, Verkleiden: Im Internet gibt’s viele Ideen, die mit den Kindern gemeinsam umgesetzt werden können und die Vorfreude auf Halloween wecken.(Bild: stock.adobe.com null)

Als Hexe, Vampir oder Zombie können Kinder ihre Fantasien ausleben und dabei neue Seiten an sich entdecken. „Ein schüchternes Kind wird zur mutigen Heldin, ein ruhiger Junge zum starken Monster. Außerdem können Kinder den Umgang mit kleinen Ängsten spielerisch üben: In ein Gruselkostüm zu schlüpfen heißt auch, die Angst selbst in der Hand zu haben.“

Köchin war früher. Wenn ich einmal groß bin, werde ich böse Fee!

Sarah (5) aus Linz

Wichtig ist dabei immer eine altersgerechte und einfühlsame Begleitung durch Erwachsene, denn laute Geräusche, dunkle Masken und gruselige Musik können manchen Kindern zu viel sein. Durch kleine Feiern im vertrauten Rahmen, bunte Kostüme, Basteln und Kürbisse-Bemalen können auch die jüngsten Familienmitglieder Halloween genießen, so Asanger.

Tipps von den Party-Profis: So wird die Halloween-Feier ein Hit!
Als professionelle Kinderparty-Planer wissen OÖ Kinderwelt und die Firma Crocodil Events mit Sitz in Wien genau, was die Herzen der Kleinen höher schlagen lässt. Ihre Tipps für eine unvergessliche Halloweenparty haben wir hier zusammengefasst – Marmeladenglasmoment inklusive!

Gänsehaut-Feeling: Eine altersgerechte Schatzsuche im Dunkeln mit Taschenlampen oder ...
Gänsehaut-Feeling: Eine altersgerechte Schatzsuche im Dunkeln mit Taschenlampen oder Spritzkerzen werden die Partygäste nicht so schnell vergessen.(Bild: stock.adobe.com null)
  • Vorbereitung: Kinder wollen mitplanen, helfen, basteln und dekorieren – das macht stolz und stärkt die Bindung. Im Internet gibt‘s viele Ideen, die gemeinsam umgesetzt werden können und die Vorfreude wecken. Selbstgemachtes ist oft günstiger und nachhaltiger!
  • Musik und Licht: Atmosphäre schaffen – aber nicht überfordern, rät Bernard Zamakhovski (Crocodil Events): „LED-Kerzen, Spinnweben, Kürbisse und Lichterketten sorgen für die richtige Stimmung. Kinder lieben es, wenn sie beim Betreten der Party schon ein ,Wow’-Gefühl haben.“
  • Snacks und Getränke mit Gruselfaktor: Würstel- oder Gemüse-Monsterfinger, „Glibber“-Pudding oder etwa Himbeersaft als „Blut“ kommen bei den Kids gut an.
  • Ablauf: Ankommen, gemeinsames Programm, Pause mit Essen, ein Highlight und ein ruhiger Ausklang – so sieht ein bewährter Ablauf aus. Zwei bis drei Stunden genügen für eine Halloweenparty.

So bleibt das Fest in Erinnerung

„Es sind oft kleine Dinge: eine gemeinsame Gruselgeschichte im Halbdunkel, die Kinder mit Taschenlampen auf Schatzsuche schicken, ein Lagerfeuer oder Marshmallows grillen. So ein Marmeladenglasmoment bleibt hängen, weil er magisch und einzigartig wirkt“, weiß Bernard Zamakhovski (Crocodil Events).

  • Spiele und Aktivitäten: Gruppenspiele, kurze Geschichten, Bewegungsstationen und Musik sorgen für Action. Wie wäre es mit einem Parcours im Freien, bei dem es Süßigkeiten zu sammeln gibt? Die Profis empfehlen außerdem etwa Mumienwickeln, Geisterjagd, eine Schatzsuche im Dunkeln, eine Grusel-Fühlkiste, Modenschau, Topfklopfen, Tattoos und Schminken. Wichtig ist, dass alle Kinder miteinbezogen werden.
  • Rückzugsort nicht vergessen: Ein ruhiger Platz zum Durchatmen oder eine Kuschelecke und die liebevolle Begleitung durch einen Erwachsenen geben Sicherheit.
Werden Sie Teil der großen „OÖ-Krone“-Familie: 
„Mutter, Vater, Kind" ist unsere wöchentliche Familienserie in der OÖ-Krone. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen und Themen, die Sie im Familienalltag beschäftigen, Tipps für tolle Ausflüge oder Glücksmomente, sowie die besten Sprüche aus dem Kinderzimmer an ooe@kronenzeitung.at, Kennwort: „Familie".  

Lisa Prearo
Oberösterreich

