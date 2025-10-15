Oberösterreich lässt 160 Mio. Euro in Wien liegen

Der freiheitliche Klubobmann im Landtag, Thomas Dim, bezeichnet Winklers Aussagen als falsch: „Der Vorwurf ist völlig haltlos und zeigt entweder fachliche Unkenntnis oder bewusste Irreführung.“ Um das Geld zu erhalten, verlangt der Bund den Bau von mehr Wohnungen als in den Vorjahren. Selbst in der Krise habe es für neue, geförderte Miet- und Mietkauf-Wohnungen einen Rekord an Zusagen gegeben. Eine höhere Bauleistung wäre laut FPÖ nicht möglich gewesen, heißt es.