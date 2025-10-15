„Vereine und Organe jetzt eingehend überprüfen“

„In Zeitungen steht mehr, als wir erfahren haben“

Landespolizei-Direktor-Stellvertreter Günther Humer berichtete über den aktuellen Ermittlungsstand, recht viel Neues erfuhren die Mitglieder allerdings nicht. „In den Zeitungen stand mehr als wir in dieser Sitzung unter dem Gebot der Verschwiegenheit erfahren haben“, sagt ein Mitglied des Landessicherheitsrats. Und ergänzt: „Es war eine Art Pflichtübung.“