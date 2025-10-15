Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50 Waffen, Festnahmen:

„Vereine und Organe jetzt eingehend überprüfen“

Oberösterreich
15.10.2025 17:00
Landespolizei-Vize Günther Humer (li.) informierte über den Stand der Ermittlungen. LH Thomas ...
Landespolizei-Vize Günther Humer (li.) informierte über den Stand der Ermittlungen. LH Thomas Stelzer (re.) dankte der Polizei für ihren Einsatz.(Bild: HERMANN WAKOLBINGER)

50 Waffen und 19 Festnahmen: Nach der Auflösung einer angeblichen Waffenübung in Vorchdorf befasst sich nun auch die Politik mit dem Fall. Am Mittwoch tagte der Landessicherheitsrat, in dem es um politische Aufklärung ging. 

0 Kommentare

Die angebliche „Sicherheitsübung“ eines oder mehrere Vereine unter Führung eines hohen Stabsoffiziers in der kleinen Ortschaft Point in Vorchdorf befasst jetzt auch die Landespolitik: Gestern, Mittwoch, tagte im Landhaus, der sogenannte Landessicherheitsrat, der sich aus Behördenvertretern, den Chefs von Einsatzorganisationen und Vertretern der Landespolitik zusammensetzt.

Dieses Bild zeigt den Einsatz in Vorchdorf.
Dieses Bild zeigt den Einsatz in Vorchdorf.(Bild: WH)

Üblicherweise trifft sich dieses Gremium nach der Präsentation des Extremismusberichts, in Anlassfällen gibt es Sondersitzungen. Für die SPÖ war das Treffen der Waffenträger ein Anlass, LH Thomas Stelzer (ÖVP) berief den Landessicherheitsrat ein.

„In Zeitungen steht mehr, als wir erfahren haben“
Landespolizei-Direktor-Stellvertreter Günther Humer berichtete über den aktuellen Ermittlungsstand, recht viel Neues erfuhren die Mitglieder allerdings nicht. „In den Zeitungen stand mehr als wir in dieser Sitzung unter dem Gebot der Verschwiegenheit erfahren haben“, sagt ein Mitglied des Landessicherheitsrats. Und ergänzt: „Es war eine Art Pflichtübung.“

Zitat Icon

Wir haben klar festgehalten: Jeder Fall wird sorgfältig geprüft und vollständig aufgeklärt. Wo Handlungsbedarf besteht, wird rasch und effizient gehandelt – wenn jedoch kein Gesetzesverstoß vorliegt, gibt es keine rechtliche Handhabe.

Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP

Bild: Kerschbaummayr Werner

Offiziell meldete sich Landeshauptmann Stelzer zu Wort: „Die Polizei hat in dieser Situation rasch, entschlossen und besonnen reagiert. Wir haben klar festgehalten: Jeder Fall wird sorgfältig geprüft und vollständig aufgeklärt. Wo Handlungsbedarf besteht, wird rasch und effizient gehandelt – wenn jedoch kein Gesetzesverstoß vorliegt, gibt es keine rechtliche Handhabe.“

Lesen Sie auch:
Spezialeinsatzkräfte aus Oberösterreich und Salzburg wurden nach Adlhaming (OÖ) beordert.
50 Waffen gefunden
Großer Cobra-Einsatz auf Bauernhof in Vorchdorf
12.10.2025
Krone Plus Logo
Polizei im Großeinsatz
50 Waffen, 19 Festnahmen: Heeres-Oberst im Visier
14.10.2025

SPÖ-Landesrat und Initiator des Treffens, Martin Winkler, sagt: „Insbesondere angeblich involvierte Vereine und deren Vereinsorgane müssen eingehend überprüft werden.“ Für ÖVP-Klubchef Severin Mayer sind ebenfalls „noch viele Fragen offen“. 

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.031 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
215.892 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.493 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Oberösterreich
50 Waffen, Festnahmen:
„Vereine und Organe jetzt eingehend überprüfen“
Ein Festtag für Kinder
Warum Halloween viel mehr als nur Konsum ist
15-Jährige verurteilt
„Dieses Messer ist nicht zum Melonenschneiden“
Krone Plus Logo
Waffen-Übungen am Hof
Brisante Wende: Oberst hielt rechtsextreme Rede!
43-jähriger Mime
Nach Dauerstreit steht Linzer unter Mordverdacht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf