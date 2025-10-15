Im Rausch um 5 Uhr früh mit Holzwagen verunglückt

Offenbar ziemlich „restfett“ war ein junger Lkw-Chauffeur am Mittwoch um 5 Uhr früh bei einem Unfall auf der B3 in Grein: Er prallte mit seinem mit 44 Tonnen Holz beladenen Lkw samt Anhänger gegen eine Felswand. Ein Test ergab 0,8 Promille.
Zu dem Verkehrsunfall auf der B3 im Gemeindegebiet von Grein kam es am Mittwoch gegen 5 Uhr früh: Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Melk fuhr mit seinem Lkw samt Anhänger Richtung Saxen. Geladen hatte er etwa 44 Tonnen Rundholz. Seinen Angaben zufolge sei ihm plötzlich ein weißes Sattelkraftfahrzeug entgegengekommen, weshalb er sein Fahrzeug abrupt nach rechts gelenkt habe. Dadurch sei er aufs Bankett geraten und in den Straßengraben gelangt.
Halb im Straßengraben, halb auf der Fahrbahn
Danach musste er seine Fahrt halb im Straßengraben und halb auf der Fahrbahn fortsetzen und prallte nach etwa 150 Metern gegen eine Felswand. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, nahm jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Der Alkotest ergab 0,84 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.