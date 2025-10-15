Im Rausch um 5 Uhr früh mit Holzwagen verunglückt

Zu dem Verkehrsunfall auf der B3 im Gemeindegebiet von Grein kam es am Mittwoch gegen 5 Uhr früh: Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Melk fuhr mit seinem Lkw samt Anhänger Richtung Saxen. Geladen hatte er etwa 44 Tonnen Rundholz. Seinen Angaben zufolge sei ihm plötzlich ein weißes Sattelkraftfahrzeug entgegengekommen, weshalb er sein Fahrzeug abrupt nach rechts gelenkt habe. Dadurch sei er aufs Bankett geraten und in den Straßengraben gelangt.



Halb im Straßengraben, halb auf der Fahrbahn

Danach musste er seine Fahrt halb im Straßengraben und halb auf der Fahrbahn fortsetzen und prallte nach etwa 150 Metern gegen eine Felswand. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, nahm jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Der Alkotest ergab 0,84 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.