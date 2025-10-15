Kupferkabeldieb richtete 700.000 Euro Schaden an

Umfangreiche Ermittlungen von Kriminalbeamten des Linzer Stadtpolizeikommandos ist es zu verdanken, dass eine Serie von Kupferkabeldiebstählen in einem ehemaligen Möbelgeschäft in Linz - es war der Leiner – geklärt werden konnte. Zwischen 9. und 13. Februar 2025 wurden durch einen zunächst Unbekannten in drei Angriffen Kupfer- und Elektrokabel gestohlen. Nach dem gewaltsamen Eindringen ins Gebäude wurden die Kabel abgezwickt bzw. abgeschnitten und danach mit geliehenen Auto abtransportiert und an einen Rohstoff-Händler verkauft.



Verdächtiger sitzt in Stein ein

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich beim Beschuldigten um einen 50-jährigen Mühlviertler handelte, der derzeit in einer Justizanstalt inhaftiert ist. Bei seiner Einvernahme schwieg der Mann. Die Ermittler wiesen dem 50-Jährigen nach, über 9000 Kilogramm Kupferkabel gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden beträgt 700.000 Euro, das Kupfer war 550.000 Euro wert. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.