„Keine sozialen Brüche, sondern Brücken gebaut“

Bevor ich Karin Hörzing persönlich traf, war sie mir längst ein Begriff – dank meiner Brüder, beide Voestler. „De Karin, des is wirklich ah Guade!“, sagten sie über ihre einstige Betriebsrätin. Eine mit Handschlagqualität, die sich nicht zu schade war, anzupacken. Was sich für mich spätestens 2018 bestätigte, als die Kursana-Seniorenresidenz schließen musste, und Hörzing Ruhe, Organisationstalent und Herz zeigte – sie fand Lösungen für alle Betroffenen. Sie behielt zudem immer die Fassung. Wenn ich sie etwa wieder wegen fehlender Schwimmkursplätze nervte, blieb sie stets freundlich, sachlich. Nun zieht es sie mit Gatten Josef Mitte November nach Australien und Neuseeland. „Gute Reise, Frau Vizebürgermeisterin – Sie waren ah Guade!“