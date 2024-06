„Riesen-Sauerei“: Hilfeschrei aus Justizanstalten

Der Grund: Es gab immer wieder Ankündigungen von der Politik, was Hafterleichterungen betraf. Es wurden z. B. Fernseher, erweitertes Besuchsrecht usw. in Aussicht gestellt, geschehen sei aber nichts. „Man hat übersehen, dass sich Gefangene nicht alles gefallen lassen. Das habe ich verstanden. Eines Tages klopften sie mit Metall an die Gitterstäbe, warfen Matratzen in den Hof und zündeten sie an“, erinnert sich der ehemalige Anstaltsdirektor. Schließlich wurde alles, was heute gang und gäbe ist, vom Ministerium genehmigt.