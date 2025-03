Immer mehr Zivildiener in der Kinderbetreuung

Sommer werden wieder zahlreiche junge Männer ihren Zivildienst antreten. Doch wer einen Platz in einem Kindergarten oder einer Krabbelstube haben wollte, der musste schnell sein. Denn die Arbeit in den Kinderbetreuungseinrichtungen sind vor allem in Oberösterreich heiß begehrt. Seit Ende 2010 ist auch ein Zivildienst in den Kindergärten möglich, 2011 waren in ganz Oberösterreich sieben junge Männer dort tätig, 2024 waren es schon 210 – das sind rund sieben Prozent aller Zivildiener. Nur in Wien gibt es aktuell mehr Zivildiener in Kindergärten und Krabbelstuben (224). Ein Grund für den Boom ist, dass Oberösterreich sehr bald damit begonnen hat, viele Betreuungseinrichtungen für Zivildiener freizugeben.