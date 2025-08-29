Lokalmatador sicher: „Dann fliegen die Fetzen!“

Der „bronzene“ Erfolg war aber nicht gekommen um zu bleiben, der nächste Ausfall stand schon in den Startlöchern. „Das Jahr war echt nicht leicht.“ Deswegen hofft der 31-Jährige bei seiner Heimrallye, die direkt an seinem Tuning-Betrieb in Zöbern vorbei führt, auf Schadensbegrenzung. „Das Schönste ist aber, dass ich zuhause schlafen und mit Frau und Kindern frühstücken kann.“