Das ist im September los: WM, Wiesn & Weinwandern

Um keine sportlichen Rekorde, sondern um Freude an der gemeinsamen Bewegung geht es beim Rote Nasen Lauf am 7. September ab 9 Uhr in der Prater Hauptallee. Ob laufend, hüpfen oder im Rollstuhl, jeder ist eingeladen, mitzumachen. Noch bis 5. September sind Anmeldungen möglich, das Startgeld beträgt 25 Euro und kommt den Roten Nasen zugute.