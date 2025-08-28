Das ist im September los: WM, Wiesn & Weinwandern

Langweilig wird es im September sicher nicht: Im Altweibersommer locken zahlreiche Events ins Freie!
Kaum sind die Ferien vorbei, drehen die Veranstalter wieder so richtig auf. Der September hält zahlreiche Events parat: Von Sport über Genuss bis zu Kunst.
Um keine sportlichen Rekorde, sondern um Freude an der gemeinsamen Bewegung geht es beim Rote Nasen Lauf am 7. September ab 9 Uhr in der Prater Hauptallee. Ob laufend, hüpfen oder im Rollstuhl, jeder ist eingeladen, mitzumachen. Noch bis 5. September sind Anmeldungen möglich, das Startgeld beträgt 25 Euro und kommt den Roten Nasen zugute.
Wein und Kaffee
Am 27. und 28. September lädt der Wiener Weinwandertag wieder zum genussvollen Entdecken der Wiener Weinberge auf vier verschiedenen Routen.
Genuss steht auch beim Vienna Coffee Festival vom 12. bis 14. September in der Marx Halle am Programm. Wer tiefer in die Welt des Kaffees eintauchen möchte, kann dies etwa bei Workshops tun. Und natürlich darf auch fleißig gekostet werden.
Tracht und Tram
Ob Wien neben dem besten Öffi-Netz auch die besten Straßenbahnfahrer hat, wird sich am 13. September bei der Tram-WM am Rathausplatz zeigen. 25 Nationen treten an, los geht es um 9 Uhr.
Was wäre der September ohne die Wiener Kaiser Wiesn. Von 25. September bis 12. Oktober wird es im Prater wieder zünftig. Täglich Live-Konzerte in drei Zelten, buntes Programm auf der Festwiese, Maß Krügerl und Tracht.
Am 1. Oktober startet die immersive Ausstellung „Die Legende der Titanic“ in der Marx Halle. Die ersten Termine sind bereits ausverkauft!
