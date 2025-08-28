Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Kärnten

10.000 Kilometer zu Sommermarkt angereist

Kärnten
28.08.2025 10:00
Meisterle überreichte Serina Ying ein kleines Wörthersee-Überraschungsackerl.
Meisterle überreichte Serina Ying ein kleines Wörthersee-Überraschungsackerl.(Bild: Wolfgang Handler)

Beim vergangenen Sommermarkt im Schlossareal Keutschach gab es heuer eine ganz besondere Gästeehrung: Ausgezeichnet wurde die Besucherin mit der weitesten Anreise. Und die führte wirklich einmal um die halbe Welt.

0 Kommentare

Von der Millionenmetropole Taipeh direkt ins idyllische Keutschach – diese Reiseroute hat wohl niemand beim Sommermarkt erwartet. Doch genau dort wurde am Montag eine ganz besondere Gästeehrung vorgenommen: Ausgezeichnet wurde die Besucherin mit der weitesten Anreise.

Die glückliche Gewinnerin heißt Serina Ying – sie kommt aus Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan. Tourismusleiter Stefan Meisterle überreichte ihr ein kleines Andenken an den Aufenthalt in Keutschach. „Wir sind ja nicht gerade eine Weltmetropole, diese weite Anreise bedarf Anerkennung“, schmunzelt Meisterle im Gespräch mit der „Krone“.

Zitat Icon

Wir sind ja nicht wirklich eine Weltmetropole, da war es eine nette Geste, die längste Anreise zu würdigen.

Stefan Meisterle, Tourismusleiter Keutschach

Wenn Weltreisende in Keutschach Station machen
Ganz unerfahren im Reisen ist Serina nicht: Die junge Frau hat in Südkorea an der Chonbuk National University studiert, besucht regelmäßig die Philippinen oder Australien – und entschied sich heuer für Europa. Ihre Route: Barcelona, Venedig … und schließlich Keutschach.

„Reisen – es macht dich zunächst sprachlos und verwandelt dich dann in einen Geschichtenerzähler“, zitiert Serina den berühmten Forscher Ibn Battuta als ihr Lebensmotto. Vielleicht wird also auch Kärnten bald Teil ihrer ganz persönlichen Reisegeschichte.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
163.151 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.566 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.344 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1846 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1824 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1410 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Kärnten
Nach Kärnten
10.000 Kilometer zu Sommermarkt angereist
Krone Plus Logo
Analyse der Ursachen
Hoher Blutzoll in Kärnten: Bereits 27 Unfalltote
Krone Plus Logo
Bei Europacup-Einzug
WAC-Präsident Riegler will endlich neues Gewand
Europacup-TICKER
LIVE ab 18 Uhr: WAC trifft auf Omonia Nikosia!
Wilde Überreaktion
Mann (44) droht Frau (30) nach Hundebiss mit Axt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf