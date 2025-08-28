10.000 Kilometer zu Sommermarkt angereist

Beim vergangenen Sommermarkt im Schlossareal Keutschach gab es heuer eine ganz besondere Gästeehrung: Ausgezeichnet wurde die Besucherin mit der weitesten Anreise. Und die führte wirklich einmal um die halbe Welt.
Von der Millionenmetropole Taipeh direkt ins idyllische Keutschach – diese Reiseroute hat wohl niemand beim Sommermarkt erwartet. Doch genau dort wurde am Montag eine ganz besondere Gästeehrung vorgenommen: Ausgezeichnet wurde die Besucherin mit der weitesten Anreise.
Die glückliche Gewinnerin heißt Serina Ying – sie kommt aus Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan. Tourismusleiter Stefan Meisterle überreichte ihr ein kleines Andenken an den Aufenthalt in Keutschach. „Wir sind ja nicht gerade eine Weltmetropole, diese weite Anreise bedarf Anerkennung“, schmunzelt Meisterle im Gespräch mit der „Krone“.
Wir sind ja nicht wirklich eine Weltmetropole, da war es eine nette Geste, die längste Anreise zu würdigen.
Stefan Meisterle, Tourismusleiter Keutschach
Wenn Weltreisende in Keutschach Station machen
Ganz unerfahren im Reisen ist Serina nicht: Die junge Frau hat in Südkorea an der Chonbuk National University studiert, besucht regelmäßig die Philippinen oder Australien – und entschied sich heuer für Europa. Ihre Route: Barcelona, Venedig … und schließlich Keutschach.
„Reisen – es macht dich zunächst sprachlos und verwandelt dich dann in einen Geschichtenerzähler“, zitiert Serina den berühmten Forscher Ibn Battuta als ihr Lebensmotto. Vielleicht wird also auch Kärnten bald Teil ihrer ganz persönlichen Reisegeschichte.
