10.000 Kilometer zu Sommermarkt angereist

Die glückliche Gewinnerin heißt Serina Ying – sie kommt aus Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan. Tourismusleiter Stefan Meisterle überreichte ihr ein kleines Andenken an den Aufenthalt in Keutschach. „Wir sind ja nicht gerade eine Weltmetropole, diese weite Anreise bedarf Anerkennung“, schmunzelt Meisterle im Gespräch mit der „Krone“.