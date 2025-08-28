Stadionverbot: „Tschick-Pause“ überführt Sturm-Fan

Viel gearbeitet hat ein groß gewachsener, kräftiger Steirer (34) in den letzten Jahren nicht. Dafür hat er um so mehr sein Leben im Trash-TV zur Schau gestellt und sich bereits mehrere Verurteilungen wegen Aggressions-Delikten eingeheimst. Auch ein Grazer Polizist stellt ihm kein Zeugnis des Ruhms aus: „Ich kenne ihn von vielen Amtshandlungen und habe schon etliche Anzeigen gegen ihn geschrieben. Deswegen habe ich ihn auch beim Stadion sofort wieder erkannt.“