Mehrfach Edelmetall

„Es ist Zeit!“ Olympia-Heldin beendet Karriere

Sport-Mix
28.08.2025 16:21
Bettina Plank
Bettina Plank(Bild: GEPA)

Die Karate-Olympiabronzemedaillengewinnerin Bettina Plank hat das Ende ihrer Sportkarriere verkündet. 

0 Kommentare

Neben ihrem dritten Platz bei den Sommerspielen 2021 in Tokio holte die 33-jährige Vorarlbergerin auch bei Welt- und Europameisterschaften mehrfach Edelmetall. Bei den Europaspielen 2019 und 2023 sicherte sie sich jeweils Gold.

„Es ist, glaube ich, jetzt Zeit. Jeder Sportler und jede Sportlerin weiß, irgendwann ist ein Ende in Sicht. Das passt bei mir jetzt recht gut. Ich habe eine tolle Karriere haben dürfen, unglaublich schöne Erfahrungen, viele Höhen, viele Tiefen. Das fühlt sich jetzt richtig an, ich freue mich auf meinen neuen Lebensabschnitt“, sagte Plank im Interview mit dem ORF.

Ab sofort will sie sich auf ihre bereits begonnene Psychotherapieausbildung konzentrieren.

