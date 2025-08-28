„Es ist Zeit!“ Olympia-Heldin beendet Karriere

„Es ist, glaube ich, jetzt Zeit. Jeder Sportler und jede Sportlerin weiß, irgendwann ist ein Ende in Sicht. Das passt bei mir jetzt recht gut. Ich habe eine tolle Karriere haben dürfen, unglaublich schöne Erfahrungen, viele Höhen, viele Tiefen. Das fühlt sich jetzt richtig an, ich freue mich auf meinen neuen Lebensabschnitt“, sagte Plank im Interview mit dem ORF.