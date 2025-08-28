Zwei Schafe in Osttirol fielen Bären zum Opfer

Begegnung unwahrscheinlich

Von einer erhöhten Gefahr für die Bevölkerung sei weiterhin nicht auszugehen, beruhigt das Land. „Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden analysiert und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert oder beginnt, die Scheu vor dem Menschen zu verlieren. Alle Bären, die in Tirol in den letzten Jahren festgestellt wurden, zeigten scheues Verhalten. Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering.“