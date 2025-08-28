Zwei Schafe in Osttirol fielen Bären zum Opfer

Im Gemeindegebiet von Obertilliach (Bezirk Lienz) wurden Anfang August zwei tote Schafe aufgefunden. Die Ergebnisse der genetischen Untersuchungen von Tupferproben, welche im Zuge der Begutachtung des Rissereignisses entnommen wurden, haben inzwischen einen Bären als Verursacher bestätigt.
Wie das Land Tirol in einer Aussendung mitteilte, wurde zudem am vergangenen Sonntag ein Bär mittels Videoaufnahmen im Gemeindegebiet von Kartitsch nachgewiesen. „Die betroffene Gemeinde sowie die umliegenden Gemeinden wurden seitens des Landes bereits informiert. Abseits dieser Meldung liegen der Behörde derzeit keine Meldungen über Sichtungen oder allfällige durch Bären verursachte Schäden vor“, heißt es.
Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden analysiert und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert.
Das Land Tirol in einer Aussendung
Begegnung unwahrscheinlich
Von einer erhöhten Gefahr für die Bevölkerung sei weiterhin nicht auszugehen, beruhigt das Land. „Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden analysiert und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert oder beginnt, die Scheu vor dem Menschen zu verlieren. Alle Bären, die in Tirol in den letzten Jahren festgestellt wurden, zeigten scheues Verhalten. Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering.“
