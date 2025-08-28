Die Aufstellung: So startet der WAC gegen Omonia!

Der Wolfsberger AC will bei Omonia Nikosia seine dritte Teilnahme an einer Europacup-Liga-Phase in der Klub-Geschichte unter Dach und Fach bringen. Die Voraussetzungen dafür passen, das Team von Trainer Dietmar Kühbauer reiste mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel nach Zypern. „Wir sind keinesfalls durch, das wird auswärts noch einmal richtig schwer“, warnte der WAC-Coach.