Die Aufstellung: So startet der WAC gegen Omonia!

LIVE: Wolfsberger AC trifft auf Omonia Nikosia!
Europacup-TICKER
Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der WAC-Trainer Dietmar Kühbauer beim Conference-League-Duell mit Omonia Nikosia den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Der Wolfsberger AC will bei Omonia Nikosia seine dritte Teilnahme an einer Europacup-Liga-Phase in der Klub-Geschichte unter Dach und Fach bringen. Die Voraussetzungen dafür passen, das Team von Trainer Dietmar Kühbauer reiste mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel nach Zypern. „Wir sind keinesfalls durch, das wird auswärts noch einmal richtig schwer“, warnte der WAC-Coach.
