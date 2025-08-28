Vorteilswelt
Conference League

Die Aufstellung: So startet der WAC gegen Omonia!

Fußball International
28.08.2025 17:07
WAC-Trainer Dietmar Kühbauer
WAC-Trainer Dietmar Kühbauer(Bild: GEPA)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der WAC-Trainer Dietmar Kühbauer beim Conference-League-Duell mit Omonia Nikosia den Erfolg sucht!

0 Kommentare

Die Aufstellung:

Der Wolfsberger AC will bei Omonia Nikosia seine dritte Teilnahme an einer Europacup-Liga-Phase in der Klub-Geschichte unter Dach und Fach bringen. Die Voraussetzungen dafür passen, das Team von Trainer Dietmar Kühbauer reiste mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel nach Zypern. „Wir sind keinesfalls durch, das wird auswärts noch einmal richtig schwer“, warnte der WAC-Coach.

Mehr Fußball International
Conference League
Die Aufstellung: So startet der WAC gegen Omonia!
„Wäre ein nettes Los“
Salzburgs Letsch hofft auf EL-Duell mit Stuttgart
Polizei ermittelt nun
Ärger vor Quali-Match: Aufregung um 3 Uhr nachts!
Kampf um Liga-A-Platz
ÖFB-Frauen spielen Nations-League-Playoff in Wien
Statt um 21 Uhr
Champions-League-Finale ab 2026 schon um 18 Uhr!
