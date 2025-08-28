Vine gewinnt Bergetappe, Vingegaard verliert Rot

Jay Vine hat die sechste Etappe der Vuelta a España gewonnen. Der australische UAE-Fahrer triumphierte bei der Bergankunft in Andorra am Donnerstag vor dem Norweger Torstein Træen (Bahrain Victorious), der mit Rang zwei das Rote Trikot von Visma-Kapitän Jonas Vingegaard übernahm. Felix Gall (Decathlon AG2R) zeigte sich erneut in guter Form.