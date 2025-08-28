Kim bringt Fans mit heißen Höschen ins Schwitzen

Huiuiui, dieses Shooting ist ziemlich freizügig. Denn Kim Kardashian ließ es sich nicht nehmen, selbst in ihr neuestes, heißes Höschen zu schlüpfen. Und auf dabei ziemlich tief blicken zu lassen ...
Gleich mehrere Fotos der neuesten Skims-Kampagne teilte Kim Kardashian am Mittwoch auf Instagram. Zu sehen ist die 44-jährige Reality-TV-Queen auf den Aufnahmen in ihrer neuesten Wäsche. Und die hat es definitiv in sich!
Transparente „Verlockung“
Denn das heiße Höschen, das den klingenden Namen Milky Sheer String Bikini Undies trägt, ist nicht nur ziemlich transparent, sondern hat auch einen betörenden Aufdruck. Quer über die Rückseite des Slips sind nämlich die Worte „neugierig“, „Gefühle“ oder „Verlockung“ geschrieben.
Beim Shooting schreckte Kardashian schließlich auch nicht vor Großaufnahmen ihrer berühmten Kehrseite zurück – tiefe Einblicke inklusive!
„Immer noch verdammt heiß!“
Für so viel Freizügigkeit erntete die Reality-TV-Queen und erfolgreiche Dessous-Designerin natürlich jede Menge Komplimente. „Ich liebe es einfach, wenn Kim in ihren Kampagnen selbst modelt“, seufzte ein Anhänger. Und ein anderer jubelte: „Kim ist immer noch verdammt heiß!“
Kim Kardashian gründete die Marke Skims im Jahr 2019 und wagt sich seitdem immer wieder an außergewöhnliche Looks heran. Ihr Nippel-BH etwa entpuppte sich als wahrer Verkaufsschlager. Und wohl auch ihre neueste Kreation wird wieder weggehen wie die warmen Semmeln ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.