Kim bringt Fans mit heißen Höschen ins Schwitzen

„Immer noch verdammt heiß!“

Für so viel Freizügigkeit erntete die Reality-TV-Queen und erfolgreiche Dessous-Designerin natürlich jede Menge Komplimente. „Ich liebe es einfach, wenn Kim in ihren Kampagnen selbst modelt“, seufzte ein Anhänger. Und ein anderer jubelte: „Kim ist immer noch verdammt heiß!“