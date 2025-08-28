Vorteilswelt
„Verlockung“

Kim bringt Fans mit heißen Höschen ins Schwitzen

Star-Style
28.08.2025 17:00
Kim Kardashian lässt auf Instagram gerade sehr tief blicken ...
Kim Kardashian lässt auf Instagram gerade sehr tief blicken ...(Bild: instagram.com/skims)

Huiuiui, dieses Shooting ist ziemlich freizügig. Denn Kim Kardashian ließ es sich nicht nehmen, selbst in ihr neuestes, heißes Höschen zu schlüpfen. Und auf dabei ziemlich tief blicken zu lassen ...

0 Kommentare

Gleich mehrere Fotos der neuesten Skims-Kampagne teilte Kim Kardashian am Mittwoch auf Instagram. Zu sehen ist die 44-jährige Reality-TV-Queen auf den Aufnahmen in ihrer neuesten Wäsche. Und die hat es definitiv in sich!

Transparente „Verlockung“
Denn das heiße Höschen, das den klingenden Namen Milky Sheer String Bikini Undies trägt, ist nicht nur ziemlich transparent, sondern hat auch einen betörenden Aufdruck. Quer über die Rückseite des Slips sind nämlich die Worte „neugierig“, „Gefühle“ oder „Verlockung“ geschrieben.

Kim Kardashian gewährte beim Fotoshooting tiefe Einblicke.
Kim Kardashian gewährte beim Fotoshooting tiefe Einblicke.(Bild: instagram.com/skims)

Beim Shooting schreckte Kardashian schließlich auch nicht vor Großaufnahmen ihrer berühmten Kehrseite zurück – tiefe Einblicke inklusive! 

„Immer noch verdammt heiß!“
Für so viel Freizügigkeit erntete die Reality-TV-Queen und erfolgreiche Dessous-Designerin natürlich jede Menge Komplimente. „Ich liebe es einfach, wenn Kim in ihren Kampagnen selbst modelt“, seufzte ein Anhänger. Und ein anderer jubelte: „Kim ist immer noch verdammt heiß!“

Lesen Sie auch:
Was lässt Kim Kardashian sich da spritzen? Ihre Fans rätseln, genau wie über die Pflaster auf ...
Fans geschockt!
Kim Kardashian: Bizarre Beauty-Spritze in Korea
22.08.2025
Irrer Oben-ohne-Style
Kim Kardashian macht Bianca Censori Konkurrenz!
19.08.2025

Kim Kardashian gründete die Marke Skims im Jahr 2019 und wagt sich seitdem immer wieder an außergewöhnliche Looks heran. Ihr Nippel-BH etwa entpuppte sich als wahrer Verkaufsschlager. Und wohl auch ihre neueste Kreation wird wieder weggehen wie die warmen Semmeln ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
