SV Ried verpflichtet U21-Teamspieler vom SK Rapid

LIVE: Wolfsberger AC trifft auf Omonia Nikosia!
Europacup-TICKER
Fußball-Bundesligist SV Ried hat noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen. Die Innviertler verpflichteten U21-Teamspieler Nicolas Bajlicz von Rapid, wie beide Klubs am Donnerstag mitteilten.
Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb in Ried einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.
Bajlicz spielte vergangene Saison bei Rapid II und kam im Juli auf einen Kurzeinsatz bei den Profis beim 4:2-Heimsieg gegen den FK Dečić in der Conference-League-Qualifikation.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.