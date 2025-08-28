Vorteilswelt
Vertrag bis 2027

SV Ried verpflichtet U21-Teamspieler vom SK Rapid

Bundesliga
28.08.2025 16:49
Nicolas Bajlicz hat einen neuen Arbeitgeber.
Nicolas Bajlicz hat einen neuen Arbeitgeber.(Bild: Kronen Zeitung)

Fußball-Bundesligist SV Ried hat noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen. Die Innviertler verpflichteten U21-Teamspieler Nicolas Bajlicz von Rapid, wie beide Klubs am Donnerstag mitteilten.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb in Ried einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Bajlicz spielte vergangene Saison bei Rapid II und kam im Juli auf einen Kurzeinsatz bei den Profis beim 4:2-Heimsieg gegen den FK Dečić in der Conference-League-Qualifikation.

Ist er die Stürmer-Zukunft von Red Bull Salzburg?

