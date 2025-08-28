Person im Wörthersee vermisst: Taucher im Einsatz

Erst kürzlich war ein Steirer im Wörthersee ertrunken, nun suchen Einsatzkräfte erneut nach einer vermissten Person. Feuerwehrtaucher sind schon im Einsatz.
„Krone“-Leser meldeten gegen 13 Uhr, dass ein Polizeihubschrauber über dem Wörthersee kreist. Der Grund dafür ist eine Suchaktion, an der sich auch die Klagenfurter Berufsfeuerwehr beteiligt: „Gemeinsam mit mehreren Freiwilligen Feuerwehren sowie der Wasserrettung sind wir derzeit beim Freibad Pritschitz, in der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee, im Einsatz“, so die ersten Informationen.
Grund des Einsatzes sei die Suche nach einer vermissten Person im Wasserbereich. Genaueres konnte man auf „Krone“-Anfrage noch nicht sagen.
Mehrere Einsatzkräfte befinden sich aktuell vor Ort, Boote sowie Taucher sind im Einsatz: „Unsere Taucher sind schon unter Wasser und suchen alles ab“, informiert Wolfgang Germ, Presseverantwortlicher der Berufsfeuerwehr.
Dieser Artikel aktualisiert sich laufend, sollte es neue Informationen geben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.