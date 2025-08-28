Vorteilswelt
„Suchen alles ab“

Person im Wörthersee vermisst: Taucher im Einsatz

Kärnten
28.08.2025 14:58
Die Feuerwehrtaucher suchen aktuell den Wörthersee nach einer vermissten Person ab.
Die Feuerwehrtaucher suchen aktuell den Wörthersee nach einer vermissten Person ab.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)

Erst kürzlich war ein Steirer im Wörthersee ertrunken, nun suchen Einsatzkräfte erneut nach einer vermissten Person. Feuerwehrtaucher sind schon im Einsatz.

0 Kommentare

„Krone“-Leser meldeten gegen 13 Uhr, dass ein Polizeihubschrauber über dem Wörthersee kreist. Der Grund dafür ist eine Suchaktion, an der sich auch die Klagenfurter Berufsfeuerwehr beteiligt: „Gemeinsam mit mehreren Freiwilligen Feuerwehren sowie der Wasserrettung sind wir derzeit beim Freibad Pritschitz, in der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee, im Einsatz“, so die ersten Informationen.

Grund des Einsatzes sei die Suche nach einer vermissten Person im Wasserbereich. Genaueres konnte man auf „Krone“-Anfrage noch nicht sagen.

Lesen Sie auch:
In der Nacht auf Dienstag wurde der Mann aus dem Wörthersee geborgen. 
In der Nacht gefunden
Steirer (38) tot aus dem Wörthersee geborgen
19.08.2025

Mehrere Einsatzkräfte befinden sich aktuell vor Ort, Boote sowie Taucher sind im Einsatz: „Unsere Taucher sind schon unter Wasser und suchen alles ab“, informiert Wolfgang Germ, Presseverantwortlicher der Berufsfeuerwehr.

Dieser Artikel aktualisiert sich laufend, sollte es neue Informationen geben.

