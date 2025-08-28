Person im Wörthersee vermisst: Taucher im Einsatz

„Krone“-Leser meldeten gegen 13 Uhr, dass ein Polizeihubschrauber über dem Wörthersee kreist. Der Grund dafür ist eine Suchaktion, an der sich auch die Klagenfurter Berufsfeuerwehr beteiligt: „Gemeinsam mit mehreren Freiwilligen Feuerwehren sowie der Wasserrettung sind wir derzeit beim Freibad Pritschitz, in der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee, im Einsatz“, so die ersten Informationen.