Reiter gestoppt: Bitteres EM-Aus für Dressur-Team

Pferd lief nicht taktrein

Der 16-jährige „Fidertraum OLD“ trabte nicht taktrein – ein möglicher Hinweis auf eine Lahmheit des Pferdes und somit ein klarer Abbruchgrund für den Richter. Für Florian Bacher ein schwerer Schlag, hatte er doch seinen treuen Sportpartner würdig in den verdienten Ruhestand verabschieden wollen. Den Vet-Check vor Beginn des Turniers hatte der Wallach noch anstandslos passiert.