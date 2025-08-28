Vorteilswelt
Bacher abgeläutet

Reiter gestoppt: Bitteres EM-Aus für Dressur-Team

Sport-Mix
28.08.2025 16:05
Florian Bacher war mit „Fidertraum“ auch zweimal bei Olympia am Start gewesen.
Florian Bacher war mit „Fidertraum“ auch zweimal bei Olympia am Start gewesen.(Bild: Titgemeyer,Michael / Action Press / picturedesk.com)

Bitteres Ende für Österreichs Dressurreiter-Team bei der Europameisterschaft in Crozet (FRA): Florian Bacher wurde während der Grand-Prix-Prüfung am Donnerstag mit seinem Pferd „Fidertraum“ von den Richtern abgeläutet. Das Pferd lief nicht taktrein ... 

0 Kommentare

Es sollte eigentlich das letzte Championat für Bachers Olympia-Partner Fidertraum werden. Doch schon wenige Meter nach dem Beginn der Grand-Prix-Prüfung läutete Chefrichter Christian Matthiesen das Paar ab. 

Pferd lief nicht taktrein
Der 16-jährige „Fidertraum OLD“ trabte nicht taktrein – ein möglicher Hinweis auf eine Lahmheit des Pferdes und somit ein klarer Abbruchgrund für den Richter. Für Florian Bacher ein schwerer Schlag, hatte er doch seinen treuen Sportpartner würdig in den verdienten Ruhestand verabschieden wollen. Den Vet-Check vor Beginn des Turniers hatte der Wallach noch anstandslos passiert. 

Lesen Sie auch:
Viktoria Max-Theurer verzichtet für das Wohl ihres Pferdes auf ihre 23. EM.
Bacher nimmt Abschied
Victoria Max-Theurer verzichtet auf Dressur-EM
25.08.2025

Teamwertung geplatzt
Da Österreich nur mit drei Reitern bei der Europameisterschaft angetreten war, platzte damit auch die Teamwertung – bitter, denn die Mannschaft war bis dahin gut unterwegs. Stefan Lehfellner hatte seinen „Roberto Carlos MT“ in wiedergewonnener Form präsentiert, die steirische EM-Debütantin Bettina Kendlbacher hatte mit „Broadmoars Don Alfredo AWÖ“ ebenfalls eine tolle Runde im Viereck gezeigt. 

Österreichs erfahrenste Championatsreiterin Victoria Max-Theurer hatte zuvor auf einen Start bei der EM verzichtet. Ihr Pferd „Abegglen FRH“ sei nicht 100 Prozent fit gewesen, teilte die Reiterin mit. 

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Ähnliche Themen
Österreich
Europameisterschaft
Pferd
