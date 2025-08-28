Wachebeamte angeklagt: Rippenbrüche im Gefängnis?

Das mutmaßliche Opfer hat es sich indes anscheinend in der JA Josefstadt gemütlich gemacht. Zum Drogenhandel im Oktober kam nämlich noch ein Widerstand gegen die Staatsgewalt dazu, weswegen er nun im Gefängnis sitzt. In den Verhandlungssaal wird er von Kollegen der Angeklagten gebracht. Um zu klären, woher seine Verletzungen kamen, werden mehr Zeugen benötigt und auch ein medizinisches Gutachten steht im Raum. Also wird vertagt.