Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verletzter Neuzugang

Wachebeamte angeklagt: Rippenbrüche im Gefängnis?

Gericht
28.08.2025 16:10
Zwei Justizwachebeamten wird schwere Körperverletzung vorgeworfen.
Zwei Justizwachebeamten wird schwere Körperverletzung vorgeworfen.(Bild: P. Huber)

Ungewöhnliches Bild im Wiener Landl: Ein Justizwachebeamter in Uniform und sein Kollege sitzen vor dem Richter – als Angeklagte. Die beiden 38-Jährigen sollen laut Staatsanwaltschaft einem Neuankömmling in der JA Josefstadt mehrere Rippen gebrochen haben. Oder war es doch der Judo-Wurf der Polizeibeamten?

0 Kommentare

Unzählige Male standen die beiden Männer im Wiener Landesgericht bereits vor einem Richter, saßen auch auf der Anklagebank – als Justizwachebeamte. Die Rolle, die sie in dem Prozess jetzt einnehmen müssen, ist ihnen aber neu. Im Saal 301 sind die zwei 38-Jährigen nämlich die Angeklagten. 

„Selten in sechs Dienstjahren gesehen“
Die Beamten haben am 11. Oktober letzten Jahres – wie so oft – einen U-Häftling in der Justizanstalt Josefstadt entgegengenommen. Einen 32-jährigen Syrer, der wegen Suchtgifthandels von der Polizei festgenommen wurde. „Der ist so unter Drogen gestanden. Ich hab‘ das selten gesehen in meinen sechs Dienstjahren“, sagt einer der Justizwachbeamten vor Gericht. In seinem Blut wurde ein Sammelsurium an Substanzen gefunden.

Rippenbrüche durch Schläge und Tritte?
Was die Amtsärztin ebenfalls entdecken konnte: Verletzungen im Bauchraum. Ein Röntgen zeigte eine Serienrippenfraktur. Die der Vorbestrafte beim Polizeiamtsarzt einige Stunden zuvor aber noch nicht gehabt haben soll, da wurden nämlich zumindest äußerlich keine Verletzungen festgestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft deswegen nun den zwei 38-Jährigen, die den Neuankömmling in den Einstellhaftraum verbrachten, vor, ihn mit mehreren Faustschlägen und Tritten malträtiert zu haben.

Anwalt Mirsad Musliu vertritt die beiden Justizwachebeamten.
Anwalt Mirsad Musliu vertritt die beiden Justizwachebeamten.(Bild: Sophie Pratschner)

Die Angeklagten, einer sitzt sogar in Uniform vor dem Richter, streiten das vehement ab. „Ich glaube, dass es im Zuge der Amtshandlung der Polizeibeamten zu diesen Rippenbrüchen kam. Aber nicht durch Schläge meiner Mandanten“, plädiert Verteidiger Mirsad Musliu. Bei der Festnahme hätten die Polizisten den Syrer nämlich mittels „Gleichgewichtsbruch“ überwältigen müssen – dabei wird der Verdächtige am Kragen gepackt und über die Schulter zu Boden gebracht. Gebrochene Rippen seien da nicht auszuschließen. 

Das mutmaßliche Opfer hat es sich indes anscheinend in der JA Josefstadt gemütlich gemacht. Zum Drogenhandel im Oktober kam nämlich noch ein Widerstand gegen die Staatsgewalt dazu, weswegen er nun im Gefängnis sitzt. In den Verhandlungssaal wird er von Kollegen der Angeklagten gebracht. Um zu klären, woher seine Verletzungen kamen, werden mehr Zeugen benötigt und auch ein medizinisches Gutachten steht im Raum. Also wird vertagt.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Josefstadt
StaatsanwaltschaftPolizei
MännerDrogen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Gericht
Polizisten attackiert
Stadionverbot: „Tschick-Pause“ überführt Sturm-Fan
Verletzter Neuzugang
Wachebeamte angeklagt: Rippenbrüche im Gefängnis?
Jetzt ging es schnell!
Tirols Gericht hebt Weisungen für Ochsenknecht auf
„Es ist skandalös“
Sporrer will Besitzstörungs-Abzockerei erschweren
Wie es zum Urteil kam
Kindesmissbrauch – doch Täter muss nicht in Haft
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine