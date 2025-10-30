Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht ernst gemeint“

Jugendliche drohten mit Amoklauf: Festgenommen!

Steiermark
30.10.2025 09:08
Die zwei Burschen wurden festgenommen (Symbolbild).
Die zwei Burschen wurden festgenommen (Symbolbild).(Bild: APA/EVA MANHART / APA / picturedesk.com)

Zwei Schüler einer Grazer Mittelschule sollen Mitte Oktober in sozialen Medien einen Amoklauf angekündigt haben. Kriminalisten forschten die beiden Burschen (14 und 15 Jahre alt) aus und nahmen sie fest. Sie gaben an, die Amokdrohung nicht ernst gemeint zu haben. 

0 Kommentare

Über eine inoffizielle Snapchat-Gruppe einer Mittelschule im Grazer Bezirk Gries sollen zwei Burschen Mitte Oktober gegenüber Mitschülern einen Amoklauf angedroht haben. Sie verwendeten dabei Nicknames. 

Als eine Sozialarbeiterin und der Direktor davon Wind bekamen, erstatteten sie sofort Anzeige. Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz nahmen die Ermittlungen auf und konnten bald zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren ausforschen. Die Schüler wurden festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. 

„Habe noch nie darüber nachgedacht“
Die Jugendlichen sind laut Polizei geständig. Der 14-Jährige gab demnach zu, den Amoklauf angekündigt und ein manipuliertes Bild zweier Schulklassen mit vermeintlich verstorbenen Schülern im Chat veröffentlicht zu haben. Der 15-Jährige zeigte sich geständig, seine Unterstützung für den Amoklauf kundgetan zu haben. 

Die Schüler beteuern, kein Motiv gehabt und die Drohung nicht ernst gemeint zu haben. Auf die Frage hin, ob solche Äußerungen bei anderen Mitschülern etwas bewirken können, zeigte sich der 14-Jährige laut Polizei unwissend: „Ich habe darüber noch nie nachgedacht.“

Die Jugendlichen wurden inzwischen wieder aus der Haft entlassen. Beide werden wegen des Verdachts der Gefährlichen Drohung angezeigt. 

Brief unterstreicht „Null-Toleranz-Linie“
Die steirische Bildungs- und Landespolizeidirektion appellieren indes dieser Tage in einem gemeinsamen Brief an die Vernunft von Schülern aber auch an die Verantwortung von Eltern: „Jede Drohung wird ernst genommen, sofort angezeigt und hat schwerwiegende Folgen“, heißt es in jenem Schreiben, das  von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sowie Landespolizeidirektor Gerald Ortner gemeinsam unterzeichnet ist. Dabei unterstreichen beide ihre „Null-Toleranz-Linie“ im Umgang mit derartigen Drohungen.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Amoklauf
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Porsche-Debakel
Volkswagen-Konzern fährt Milliardenverlust ein
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
178.745 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.971 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.345 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf