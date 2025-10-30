Jugendliche drohten mit Amoklauf: Festgenommen!

Brief unterstreicht „Null-Toleranz-Linie“

Die steirische Bildungs- und Landespolizeidirektion appellieren indes dieser Tage in einem gemeinsamen Brief an die Vernunft von Schülern aber auch an die Verantwortung von Eltern: „Jede Drohung wird ernst genommen, sofort angezeigt und hat schwerwiegende Folgen“, heißt es in jenem Schreiben, das von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sowie Landespolizeidirektor Gerald Ortner gemeinsam unterzeichnet ist. Dabei unterstreichen beide ihre „Null-Toleranz-Linie“ im Umgang mit derartigen Drohungen.