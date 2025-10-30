Warenhauskette Galeria ist wieder profitabel

Bis zum Frühling 2024 gehörte das Unternehmen, das etwa 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, noch zum Signa-Firmenkonglomerat. Anfang 2024 hatte Galeria zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren Insolvenz angemeldet. Neun Häuser wurden geschlossen. Seit einem Jahr gehört die Handelskette der US-Investmentgesellschaft NRDC und einer Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz. Der Firmensitz ist in Düsseldorf.