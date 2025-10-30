Fed-Chef Powell hält KI-Kurshoch nicht für Blase

Künstliche Intelligenz sei derzeit „eindeutig eine der wichtigsten Wachstumsquellen der Wirtschaft“, sagte Powell weiter. Erst am Mittwoch hatte der Chipkonzern Nvidia als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar beim Börsenwert geknackt. Die Nvidia-Aktie ist auf einem Höhenflug, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt.