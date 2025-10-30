Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schweren Herzens“

Rainhard Fendrich sagt Benefizkonzert in Wien ab

Adabei Österreich
30.10.2025 09:16
Rainhard Fendrich muss „schweren Herzens“ ein Benefizkonzert im November absagen.
Rainhard Fendrich muss „schweren Herzens“ ein Benefizkonzert im November absagen.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Rainhard Fendrich muss ein Benefizkonzert, das für den 26. November im Haus der Industrie geplant war, absagen. 

0 Kommentare

Das Konzert sollte unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kinderarmut“ stehen und zugunsten der Volkshilfe stattfinden. Doch nun musste Fendrich den Auftritt absagen – „schweren Herzens“, wie er mitteilte.

Fendrich hofft auf Ersatztermin
„Manchmal gestalten sich die organisatorischen Umstände einfach nicht so, wie sie sollten und wie wir uns das gewünscht hätten“, äußerte er sich zur Absage.

Auf Instagram gab Rainhard Fendrich die Absage seines Benefizkonzerts bekannt.
Auf Instagram gab Rainhard Fendrich die Absage seines Benefizkonzerts bekannt.(Bild: instagram.com/rainhard.fendrich)

Bereits verkaufte Tickets sollen nun vollständig rückerstattet werden, heißt es. Allerdings gab Fendrich auch zu, dass er die Hoffnung auf einen Ersatztermin nicht aufgeben möchte.

Fendrich feierte 45-jähriges Bühnenjubiläum
Fendrich, der heuer nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern auch sein 45-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat, zählt zu den prägendsten Figuren des Austropop mit Hits wie „I Am From Austria“ oder „Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk“. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Rainhard Fendrich
Wien
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa. 
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Der Pate ist zurück – und diesmal trägt er Pelz.
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
178.745 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.971 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.345 mal gelesen
Mehr Adabei Österreich
„Schweren Herzens“
Rainhard Fendrich sagt Benefizkonzert in Wien ab
Krone Plus Logo
Andrea Kdolsky im Talk
„Ich brauche die Arbeit wie die Luft zum Atmen“
„Krone“-Konzert
Herbert Grönemeyer kommt im Februar nach Wien
Hollywood in Wien
Adam Driver gustierte durch die Bundeshauptstadt
Krone Plus Logo
Bei Steiermark-Besuch
Butler von Lady Di serviert Pikantes über „Royals“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf