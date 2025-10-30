Rainhard Fendrich sagt Benefizkonzert in Wien ab

Bereits verkaufte Tickets sollen nun vollständig rückerstattet werden, heißt es. Allerdings gab Fendrich auch zu, dass er die Hoffnung auf einen Ersatztermin nicht aufgeben möchte.

Fendrich feierte 45-jähriges Bühnenjubiläum

Fendrich, der heuer nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern auch sein 45-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat, zählt zu den prägendsten Figuren des Austropop mit Hits wie „I Am From Austria“ oder „Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk“.