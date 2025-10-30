Rainhard Fendrich sagt Benefizkonzert in Wien ab

Rainhard Fendrich muss ein Benefizkonzert, das für den 26. November im Haus der Industrie geplant war, absagen.
Das Konzert sollte unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kinderarmut“ stehen und zugunsten der Volkshilfe stattfinden. Doch nun musste Fendrich den Auftritt absagen – „schweren Herzens“, wie er mitteilte.
Fendrich hofft auf Ersatztermin
„Manchmal gestalten sich die organisatorischen Umstände einfach nicht so, wie sie sollten und wie wir uns das gewünscht hätten“, äußerte er sich zur Absage.
Bereits verkaufte Tickets sollen nun vollständig rückerstattet werden, heißt es. Allerdings gab Fendrich auch zu, dass er die Hoffnung auf einen Ersatztermin nicht aufgeben möchte.
Fendrich feierte 45-jähriges Bühnenjubiläum
Fendrich, der heuer nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern auch sein 45-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat, zählt zu den prägendsten Figuren des Austropop mit Hits wie „I Am From Austria“ oder „Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk“.
