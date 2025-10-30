Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schönste Friedhöfe

Wo die Welt zur Ruhe kommt

Reisen & Urlaub
30.10.2025 09:00
(Bild: Getty Images)

Viele Menschen nehmen sich auf Reisen Zeit, um Friedhöfe zu besuchen. Denn die letzten Ruhestätten erzählen oft spannende und berührende Geschichten über die jeweilige Stadt und ihre, auch prominenten, Verstorbenen. Entdecken Sie mit uns besondere Plätze!

0 Kommentare

Venedig
Die Insel San Michele zwischen Murano und der Stadt beherbergt seit 1807 den gleichnamigen Friedhof auf einer Fläche von 17,6 Hektar (erreichbar mit dem Vaporetto). Aus Platzmangel werden Urnen teilweise in „Hochhäusern“ aus Blöcken bestattet.

Paris
Rund zwei Kilometer von der Bastille entfernt, liegt der weltberühmte, 1804 eröffnete Cimetière du Père-Lachaise, der jedes Jahr drei Millionen Besucher zählt.

Paris: Cimetière du Père-Lachaise
Paris: Cimetière du Père-Lachaise(Bild: Huw Jones Photography)

Hier finden sich etwa die letzten Ruhestätten von Komponist Frédéric Chopin, Sängerin Edith Piaf & Jim Morrison (The Doors).

Berlin
Inmitten prächtiger Grabstätten liegt das einfach gestaltete Grab der für ihre Märchen berühmten Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm am Alten St.-Matthäus-Kirchhof (1856 eingeweiht) in Schöneberg.

Berlin: Alter St.-Matthäus-Kirchhof
Berlin: Alter St.-Matthäus-Kirchhof(Bild: Ullstein Bild)

Tipp: Einkehr im schönen Friedhofs-Café finovo.

London
Am Highgate Cemetery (ca. 15 ha) – einem Naturschutzgebiet – im Londoner Bezirk Camden befinden sich Tausende Promi-Gräber. Hier sind etwa Karl Marx und Sänger George Michael beerdigt. Das Grab ist, auf Wunsch der Familie, nicht öffentlich zugänglich.

Highgate Cemetery London
Highgate Cemetery London(Bild: garyperkin)

Buenos Aires
1822 wurde der Cementerio de la Recoleta als erster öff. Friedhof der Stadt eröffnet. Markant sind die zahlreichen Mausoleen, es gibt rund 4600 Grabstellen. Eva Perón („Evita“), bis zu ihrem Tod 1952 First Lady Argentiniens, ist hier beerdigt.

Buenos Aires: Cementerio de la Recoleta
Buenos Aires: Cementerio de la Recoleta(Bild: Getty Images)

Speziell: Auf Namenstafeln wird nur das Sterbe-, nicht das Geburtsdatum angeführt.

Porträt von Mario Aberl
Mario Aberl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Auf die Sessel, fertig, los – mit Team Joglland!
Premiere Nina Hartmann
VIPs packen aus: Diese No-Gos ruinieren jedes Date
Folge von Mittwoch
Für MEHR Wohlbefinden: Die tägliche Turneinheit
Der Wirecard-Spion:
Akte Marsalek: Das Rätsel um den Geheimagenten
Persönliche Einblicke
Gary Lux im Wordrap: Kurze Fragen, klare Antworten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
178.745 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.971 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.345 mal gelesen
Mehr Reisen & Urlaub
Schönste Friedhöfe
Wo die Welt zur Ruhe kommt
Wien
„Es lebe der Zentralfriedhof und olle seine Toten“
Jetzt teilnehmen
Gewinnen Sie einen Kurzurlaub nach Südtirol
Wellness-Urlaub
Auszeit de luxe
Dem Meer ganz nah
Alles blau: Maritime Magie im Hafen der Hansestadt

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf