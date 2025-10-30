„Unbeliebtico“: Leipzig über TSG-Plakat verärgert

In Leipzig kam die Marketing-Strategie hingegen gar nicht gut an. „Man sollte sich im Leben grundsätzlich lieber an Zahlen, Daten und Fakten orientieren – und vielleicht weniger von sich auf andere schließen“, fand Plenge die Idee weniger lustig. Beliebt oder unbeliebt: Mit der Kampagne sorgte Hoffenheim jedenfalls für ordentlich Reichweite. Und wie heißt es so schön: Schlechte PR ist auch PR ...