Deniz Undav schimpft:

Mainz-Profi „bekannt dafür, Leute zu verletzen“

Fußball International
30.10.2025 09:02
Deniz Undav (l.) beschwerte sich über Dominik Kohrs (r.) harte Zweikämpfe.
Deniz Undav (l.) beschwerte sich über Dominik Kohrs (r.) harte Zweikämpfe.(Bild: AFP/APA/Kirill KUDRYAVTSEV/THOMAS KIENZLE)

„Der Kohr ist nur am Foulen gewesen“, beschwerte sich Deniz Undav nach Stuttgarts 2:0-Sieg im DFB-Pokal über Mainz-Verteidiger Dominik Kohr. „Der ist ja auch bekannt dafür, Leute zu verletzen“, meinte der Stürmer bei Sky.

Zwar war Kohr bereits in der 38. Minute mit einer Gelben Karte verwarnt worden, für Undavs Geschmack ging der 31-Jährige dennoch nicht vom Gas und stattdessen weiterhin zu brutal in die Zweikämpfe. Als Undav den Schiedsrichter damit konfrontierte, sah er in der 61. Minute selbst die Gelbe Karte. Zurecht, wie der DFB-Teamspieler zugibt, dennoch habe der Unparteiische früher eingreifen müssen.

APA/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV
APA/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV(Bild: AFP/APA/Kirill KUDRYAVTSEV)

„Eklig in die Zweikämpfe gegangen“
„Der (Kohr, Anm.) hat nach der Gelben noch zwei, drei, vier Fouls gespielt, wo ich mich irgendwann aufgeregt habe, weil du als Schiri das irgendwann unterbinden musst“, so Undav. „Die sind eklig in die Zweikämpfe gegangen und irgendwann musst du als Schiri nach der Gelben Karte auch einmal die Gelb-Rote geben. Der ist ja bekannt dafür, Leute zu verletzen, deswegen sollte er auch einmal dafür bestraft werden.“

Weniger ärgern musste sich Undav über die Leistung seiner Mannschaft. Dank des 2:0-Auswärtserfolges steht der VfB Stuttgart in der dritten Runde des deutschen Cups. 

