Mainz-Profi „bekannt dafür, Leute zu verletzen“

„Eklig in die Zweikämpfe gegangen“

„Der (Kohr, Anm.) hat nach der Gelben noch zwei, drei, vier Fouls gespielt, wo ich mich irgendwann aufgeregt habe, weil du als Schiri das irgendwann unterbinden musst“, so Undav. „Die sind eklig in die Zweikämpfe gegangen und irgendwann musst du als Schiri nach der Gelben Karte auch einmal die Gelb-Rote geben. Der ist ja bekannt dafür, Leute zu verletzen, deswegen sollte er auch einmal dafür bestraft werden.“