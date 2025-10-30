Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Schiri-Skandal

„Bei uns ist das unvorstellbar – ausgeschlossen!“

Fußball International
30.10.2025 09:09
Türkeis Fußball steht aktuell unter genauer Beobachtung.
Türkeis Fußball steht aktuell unter genauer Beobachtung.(Bild: AP/Khalil Hamra)

Der türkische Fußball versinkt aufgrund des Schiri-Skandals im Chaos, auch gegen Spieler und Vereine wird ermittelt. Die „Krone“ stellte Ex-Top-Referee Günter Benkö die Frage, ob das auch in den österreichischen Ligen möglich ist. 

0 Kommentare

Hunderte Schiedsrichter sind involviert. Referees der Süper Lig, der zweithöchsten Spielklasse und diverse Schiedsrichter-Assistenten. Laut Angaben des türkischen Fußballverbandes sollen alle ein aktives Wettkonto betreiben, ein Schiri allein 18.227 (!) Wetten abgeschlossen haben. 10.000 weitere wurden platziert, somit der Markt manipuliert. Der Fußball am Bosporus versinkt aktuell im totalen Chaos.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
178.745 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.971 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.345 mal gelesen
Mehr Fußball International
Spielzeit für Lovric
Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A
RB-Boss kontert
„Unbeliebtico“: Leipzig über TSG-Plakat verärgert
Krone Plus Logo
Schiri-Skandal
„Bei uns ist das unvorstellbar – ausgeschlossen!“
Deniz Undav schimpft:
Mainz-Profi „bekannt dafür, Leute zu verletzen“
Vom Platz getragen
Wochenlange Pause! PSG-Stürmer erneut verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf