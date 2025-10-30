„Bei uns ist das unvorstellbar – ausgeschlossen!“

Der türkische Fußball versinkt aufgrund des Schiri-Skandals im Chaos, auch gegen Spieler und Vereine wird ermittelt. Die „Krone“ stellte Ex-Top-Referee Günter Benkö die Frage, ob das auch in den österreichischen Ligen möglich ist.
Hunderte Schiedsrichter sind involviert. Referees der Süper Lig, der zweithöchsten Spielklasse und diverse Schiedsrichter-Assistenten. Laut Angaben des türkischen Fußballverbandes sollen alle ein aktives Wettkonto betreiben, ein Schiri allein 18.227 (!) Wetten abgeschlossen haben. 10.000 weitere wurden platziert, somit der Markt manipuliert. Der Fußball am Bosporus versinkt aktuell im totalen Chaos.
