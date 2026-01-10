Hühner kommen bei Brand eines Stalls ums Leben

Über drei Löschleitungen erfolgte die Brandbekämpfung. Die frostigen Temperaturen machten der Feuerwehr besonders bei den Nachlöscharbeiten und beim Abbau zu schaffen. Mehrere Kupplungen waren zusammengefroren, berichten die Einsatzkräfte. Warum das Feuer in den Morgenstunden ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen