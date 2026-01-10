Hühner kommen bei Brand eines Stalls ums Leben

Vollständig abgebrannt ist am Freitag ein Stall in Oberndorf an der Melk. 15 Hühner sind hilflos in den Flammen umgekommen. Fünf Schafe konnten hingegen gerettet werden.
. Beim Eintreffen der mit Schneeketten ausgerüsteten Feuerwehr war der etwas abseits liegende Stall bereits fast vollständig abgebrannt. Sämtliche darin lebenden Hühner hatten keine Chance. Fünf Schafe konnten aber gerettet werden.
Über drei Löschleitungen erfolgte die Brandbekämpfung. Die frostigen Temperaturen machten der Feuerwehr besonders bei den Nachlöscharbeiten und beim Abbau zu schaffen. Mehrere Kupplungen waren zusammengefroren, berichten die Einsatzkräfte. Warum das Feuer in den Morgenstunden ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen
