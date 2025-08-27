Welle der Hilfsbereitschaft für kranken Julian (6)

Der kleine Julian wurde heuer sechs Jahre alt. Seit 2020 – seit seinem ersten Lebensjahr – kämpft der tapfere Bursche um sein Augenlicht. Julian leidet nämlich an einer bösartigen Tumorerkrankung des Auges, die bereits zahlreiche Chemotherapien, Kryotherapien und Operationen notwendig machte. 87 Vollnarkosen und 24 Chemotherapien musste der Bub aus St. Salvator bei Friesach bereits überstehen. Monat für Monat wird er in der Schweiz von einem Spezialisten behandelt, um wenigstens ein Auge retten zu können. Ein schwerer Weg für einen so kleinen Jungen – und für seine Familie. Doch Julian ist nicht allein: Immer mehr Menschen schließen sich zusammen, um ihm beizustehen und Hoffnung zu schenken. Sein schweres Schicksal bewegt viele – und hat nun eine große Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst.