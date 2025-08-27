„Scheinlösungen“: Kritik nach Bericht der Formel 1

Anreise der Fans nicht mitgedacht

Die Methodik des Berichts hat jedoch einen großen blinden Fleck. Was ausgeklammert wird, ist ein gewichtiger Treiber, der ohne die Formel 1 nicht anfallen würde: die Anreise der Fans, die zu Millionen zu den Veranstaltungen strömen – und das hauptsächlich mit dem eigenen Auto. Bei drei Rennen mehr pro Jahr gibt es zumindest eine sechsstellige Anzahl mehr an Reisebewegungen, folglich fällt ein Vielfaches mehr an Schadstoffen an. In diesem Bereich hat es schließlich noch keine koordinierten Maßnahmen gegeben. Kann es auch nicht, da die Formel 1 bei der Anreise der Fans keine Befugnisse hat.