Fix! Cadillac geht mit Routiniers in Debütjahr

Perez will sich laut Towriss rehabilitieren

Zusammen haben Perez und Bottas (beide 35) mehr als 500 Grands Prix hinter sich und standen 106-mal auf dem Podium. Towriss sagte, dass Perez seine letzte Saison bei Red Bull 2024, in der er einen dramatischen Leistungsabfall erlitten hatte, gerne hinter sich lassen wolle. „Wir hatten Fragen, wir waren skeptisch, und er hat alle unsere Fragen beantwortet und unsere Tests mit Bravour bestanden“, erklärte er.