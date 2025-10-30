„Er mobbt und attackiert mich seit über 20 Jahren persönlich in den Medien und spricht über Dinge, von denen er keine Ahnung hat“, rechnet Caroline Wozniacki auf Instagram mit TV-Kommentator Peter Bastiansen ab. Ihre gesamte Karriere über sei die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt von dem Dänen schikaniert worden.
„Peter, du bist ein Clown und als ‘Tennisexperte‘ solltest du die Regeln kennen. Es kann schwierig sein, den Überblick zu behalten, wenn man selbst nie auf hohem Niveau gespielt hat“, fand Wozniacki in ihrer Story deutliche Worte.
Bastiansen hatte kritisiert, dass die 35-Jährige noch nicht bekannt gab, ob sie denn auf die Tennis-Bühne zurückkehren werde. Aktuell ist Wozniacki mit ihrem dritten Kind schwanger. „Sie wird niemals mehr Tennis auf einem Top-Niveau spielen. Der Zug ist abgefahren. Warum sagt sie es nicht einfach, dass sie aufhört? Nichts wäre falsch daran. Alle großen Sportstars geben so etwas bekannt, ich verstehe es nicht“, meinte der Kommentator letztens gegenüber „BT“.
Antreten bei Australian Open „lächerlich“
Ein Antreten der Australian-Open-Siegerin von 2018 in Melbourne bezeichnete Bastiansen als „lächerlich“. Er könne sich nicht vorstellen, dass Wozniacki eine Wildcard bekommt. Braucht sie auch keine, denn: Laut Reglement wird der Weltranglistenplatz eingefroren, wenn man schwanger wird. Die Dänin liegt somit weiterhin auf Rang 71. Auf ihre Instagram-Abrechnung angesprochen, meinte Bastiansen nur: „Ich will mich nicht auf einen Wortkrieg einlassen. Ich habe das eine gesagt und jetzt sagt sie etwas anderes. Dazu hat sie jedes Recht.“
