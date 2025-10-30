„Er mobbt und attackiert mich seit über 20 Jahren“

Antreten bei Australian Open „lächerlich“

Ein Antreten der Australian-Open-Siegerin von 2018 in Melbourne bezeichnete Bastiansen als „lächerlich“. Er könne sich nicht vorstellen, dass Wozniacki eine Wildcard bekommt. Braucht sie auch keine, denn: Laut Reglement wird der Weltranglistenplatz eingefroren, wenn man schwanger wird. Die Dänin liegt somit weiterhin auf Rang 71. Auf ihre Instagram-Abrechnung angesprochen, meinte Bastiansen nur: „Ich will mich nicht auf einen Wortkrieg einlassen. Ich habe das eine gesagt und jetzt sagt sie etwas anderes. Dazu hat sie jedes Recht.“