Österreichs Teamchef geht und attackiert Verband

Die Nationalteam-Programme des AFBÖ seien zudem in Bezug auf den Einsatz der finanziellen Mittel und die Qualität im europäischen Vergleich bereits an der Spitze. So verlange der Verband von den österreichischen Nationalteam-Spielern – anders als etwa bei EM-Finalgegner Finnland – seit zwei Jahren keinen Selbstbehalt. Der österreichische Trainerstab beim EM-Final-Four in Krefeld sei um mehr als ein Drittel größer gewesen als jener bei Finnland.