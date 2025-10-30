Im Stau! Luke Littler von Turnier ausgeschlossen

Nichts wurde es aus Luke Littlers Antreten beim Players-Championship-Event in Wigan! Weil der Engländer im Stau festgesteckt hatte, kam er nicht mehr rechtzeitig zur Registrierung an. Der Veranstalter drückte für den Darts-Superstar kein Auge zu ...
Bis 11 Uhr hätte Littler am Mittwoch in Wigan antanzen müssen. Keine Chance, der Stau machte dem „Wunderkind“ einen Strich durch die Rechnung. Also ging es für den Weltmeister zurück nach Hause, auf Instagram nahm er das Malheur mit Humor.
„Zurück ins Bett. Ich frage mich, wen sie nachnominieren werden“, schrieb Littler in seiner Instagram-Story. Trösten ließ sich der 18-Jährige – ebenfalls in seiner Story dokumentiert – von einer ordentlichen Portion Chinesisch.
