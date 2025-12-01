Schutz vor HPV: Letzte Chance für Gratis-Impfung

Wer sich kostenlos gegen die Humanen Papillomaviren schützen will und zwischen 21 und 30 Jahre alt ist, sollte sich noch bis Ende dieses Jahres die erste Teilimpfung gegen HPV holen. Für alle bis 21 Jahre bleibt die Impfung gratis.
Etwa 80 Prozent der sexuell aktiven Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mindestens einmal mit HPV – unabhängig vom Geschlecht. Die Folgen sind fatal, denn die Humanen Papillomaviren können Krebs verursachen. Doch schützen kann man sich gut: Mit einer Impfung sinkt das Krebsrisiko um bis zu 90 Prozent.
Um die Hemmschwelle zu senken, laufen in Österreich Gratis-Impfaktionen. Für Personen bis zum 30. Geburtstag ist der Stich in den Oberarm aktuell noch gratis, für alle ab dem 21. Geburtstag läuft diese Aktion jedoch jetzt aus. „Die erste Teilimpfung muss man sich bis zum 18. Dezember bei uns holen, die zweite Teilimpfung dann bis Ende Juni 2026“, erklärt Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamts. Selbstverständlich kann der Impfstoff auch in der Apotheke gekauft und in einer Arztpraxis (gratis bis Ende 2025) verabreicht werden.
„In der Steiermark haben wir einen unheimlichen Zulauf. Ich hätte mir nicht gedacht, dass auch durch die Verlängerung der Impfaktion noch so viele kommen.“ Impftermine gibt es für Dezember bei der Impfstelle der Stadt Graz zwar keine mehr, aber: „Man kann einfach zu uns kommen, man muss nur etwas Geduld mitbringen. Im Normalfall ist man in 30 Minuten durch“, sagt Winter.
Ohne Gratis-Aktion koste eine HPV-Teilimpfung etwa 200 Euro, insgesamt müsse man mit Kosten von 500 Euro rechnen. Für alle bis 21 bleibt die Impfung auch in Zukunft gratis. Sie ist sowohl für junge Männer als auch Frauen empfohlen. Ebenso rät Winter weiter zur gratis Impfung gegen Corona und Influenza.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.