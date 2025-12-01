Vorteilswelt
Schutz vor HPV: Letzte Chance für Gratis-Impfung

Steiermark
01.12.2025 06:00
Zum Schutz vor HPV werden meist zwei Teilimpfungen verabreicht.
Zum Schutz vor HPV werden meist zwei Teilimpfungen verabreicht.(Bild: Sherry Young)

Wer sich kostenlos gegen die Humanen Papillomaviren schützen will und zwischen 21 und 30 Jahre alt ist, sollte sich noch bis Ende dieses Jahres die erste Teilimpfung gegen HPV holen. Für alle bis 21 Jahre bleibt die Impfung gratis.

Etwa 80 Prozent der sexuell aktiven Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mindestens einmal mit HPV – unabhängig vom Geschlecht. Die Folgen sind fatal, denn die Humanen Papillomaviren können Krebs verursachen. Doch schützen kann man sich gut: Mit einer Impfung sinkt das Krebsrisiko um bis zu 90 Prozent.

Um die Hemmschwelle zu senken, laufen in Österreich Gratis-Impfaktionen. Für Personen bis zum 30. Geburtstag ist der Stich in den Oberarm aktuell noch gratis, für alle ab dem 21. Geburtstag läuft diese Aktion jedoch jetzt aus. „Die erste Teilimpfung muss man sich bis zum 18. Dezember bei uns holen, die zweite Teilimpfung dann bis Ende Juni 2026“, erklärt Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamts. Selbstverständlich kann der Impfstoff auch in der Apotheke gekauft und in einer Arztpraxis (gratis bis Ende 2025) verabreicht werden.

Eva Winter leitet das Grazer Gesundheitsamt.
Eva Winter leitet das Grazer Gesundheitsamt.(Bild: Sepp Pail)

„In der Steiermark haben wir einen unheimlichen Zulauf. Ich hätte mir nicht gedacht, dass auch durch die Verlängerung der Impfaktion noch so viele kommen.“ Impftermine gibt es für Dezember bei der Impfstelle der Stadt Graz zwar keine mehr, aber: „Man kann einfach zu uns kommen, man muss nur etwas Geduld mitbringen. Im Normalfall ist man in 30 Minuten durch“, sagt Winter.

Ohne Gratis-Aktion koste eine HPV-Teilimpfung etwa 200 Euro, insgesamt müsse man mit Kosten von 500 Euro rechnen. Für alle bis 21 bleibt die Impfung auch in Zukunft gratis. Sie ist sowohl für junge Männer als auch Frauen empfohlen. Ebenso rät Winter weiter zur gratis Impfung gegen Corona und Influenza.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Steiermark

