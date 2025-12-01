Schutz vor HPV: Letzte Chance für Gratis-Impfung

Um die Hemmschwelle zu senken, laufen in Österreich Gratis-Impfaktionen. Für Personen bis zum 30. Geburtstag ist der Stich in den Oberarm aktuell noch gratis, für alle ab dem 21. Geburtstag läuft diese Aktion jedoch jetzt aus. „Die erste Teilimpfung muss man sich bis zum 18. Dezember bei uns holen, die zweite Teilimpfung dann bis Ende Juni 2026“, erklärt Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamts. Selbstverständlich kann der Impfstoff auch in der Apotheke gekauft und in einer Arztpraxis (gratis bis Ende 2025) verabreicht werden.