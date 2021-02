„Ich bin schon mit den Nerven total am Sand!“

Ingrid Korosec: „Jedes einzelne Schicksal bewegt“

Mich erreichen zahlreiche Leserbriefe und Reaktionen in den Sozialen Medien. Sie sind zwar an die Expertin gerichtet, bewegen mich aber persönlich zutiefst. Ich kenne die Zahlen, Studien und Analysen zum Thema Pflege und Betreuung sehr gut. Ich weiß, wo die Probleme liegen. Dass ohne pflegende Angehörige die Versorgung älterer Menschen in Österreich nicht funktionieren würde. Dennoch machen mir die vielen ganz konkreten Berichte sehr zu schaffen. Hinter den nackten Zahlen - 460.000 Pflegegeldbezieher und ca. 900.000 pflegenden Angehörige - stecken so viel Verzweiflung und das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Die wenigsten, die mich kontaktierten, reden über Geld. So gut wie alle schreiben, wie schwer es ist, den Alltag zu organisieren. Zwischen den Zeilen kann man herauslesen, unter welchem Stress die Menschen stehen.