Premier-League-Klub an ÖFB-Legionär Schmid dran

Wechselt ÖFB-Legionär Romano Schmid noch in dieser Transferphase in die Premier League? Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, soll West Ham United einen Deal vorbereiten. Doch auch weitere Teams bekunden Interesse am Spieler von Werder Bremen.
Der Saisonauftakt für Werder ist ordentlich in die Hose gegangen. Nach dem bitteren Aus in der ersten Pokalrunde gegen Arminia Bielefeld (0:1) gab es auch zum Liga-Auftakt eine empfindliche 1:4-Schlappe gegen Eintracht Frankfurt. Während die Bremer nun eigentlich auf der Suche nach Verstärkung sind, könnte ein Österreicher noch seinen Abschied forcieren.
Denn offenbar arbeitet West Ham an einer Verpflichtung von Romano Schmid. Der Österreicher könnte so noch in den kommenden Tagen nach England wechseln. Eine Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro steht im Raum – eine Summe, die den finanzielle eingeschränkten Werderanern sicherlich entgegenkommen würde.
Hürden für einen Transfer
So einfach dürfte es für die Londoner aber dann doch nicht werden. Denn einerseits sollen weitere Klubs ebenfalls am Österreicher dran sein – vor allem der OSC Lille aus Frankreich – vor allem aber dürfte man in Bremen zum aktuellen Zeitpunkt der finanziellen Verlockung doch widerstehen wollen.
Denn selbst wenn man die zusätzlichen Millionen gut brauchen könnte, wäre es schwer, sie in den kommenden Tagen noch sinnvoll auf dem Transfermarkt zu investieren. Zudem will man in der aktuell angespannten Situation nicht noch einen erfahrenen Leistungsträger abgeben. Immerhin besitzt Schmid einen Vertrag bis 2027 und könnte auch im folgenden Sommer lukrativ abgegeben werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.