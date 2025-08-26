Vorteilswelt
„Flucht“ aus Bremen?

Premier-League-Klub an ÖFB-Legionär Schmid dran

Deutsche Bundesliga
26.08.2025 10:31
ÖFB-Legionär Romano Schmid könnte schon bald in England spielen.
ÖFB-Legionär Romano Schmid könnte schon bald in England spielen.(Bild: GEPA)

Wechselt ÖFB-Legionär Romano Schmid noch in dieser Transferphase in die Premier League? Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, soll West Ham United einen Deal vorbereiten. Doch auch weitere Teams bekunden Interesse am Spieler von Werder Bremen. 

Der Saisonauftakt für Werder ist ordentlich in die Hose gegangen. Nach dem bitteren Aus in der ersten Pokalrunde gegen Arminia Bielefeld (0:1) gab es auch zum Liga-Auftakt eine empfindliche 1:4-Schlappe gegen Eintracht Frankfurt. Während die Bremer nun eigentlich auf der Suche nach Verstärkung sind, könnte ein Österreicher noch seinen Abschied forcieren.

Denn offenbar arbeitet West Ham an einer Verpflichtung von Romano Schmid. Der Österreicher könnte so noch in den kommenden Tagen nach England wechseln. Eine Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro steht im Raum – eine Summe, die den finanzielle eingeschränkten Werderanern sicherlich entgegenkommen würde.

Hürden für einen Transfer
So einfach dürfte es für die Londoner aber dann doch nicht werden. Denn einerseits sollen weitere Klubs ebenfalls am Österreicher dran sein – vor allem der OSC Lille aus Frankreich – vor allem aber dürfte man in Bremen zum aktuellen Zeitpunkt der finanziellen Verlockung doch widerstehen wollen. 

Denn selbst wenn man die zusätzlichen Millionen gut brauchen könnte, wäre es schwer, sie in den kommenden Tagen noch sinnvoll auf dem Transfermarkt zu investieren. Zudem will man in der aktuell angespannten Situation nicht noch einen erfahrenen Leistungsträger abgeben. Immerhin besitzt Schmid einen Vertrag bis 2027 und könnte auch im folgenden Sommer lukrativ abgegeben werden. 

