Premier-League-Klub an ÖFB-Legionär Schmid dran

Denn selbst wenn man die zusätzlichen Millionen gut brauchen könnte, wäre es schwer, sie in den kommenden Tagen noch sinnvoll auf dem Transfermarkt zu investieren. Zudem will man in der aktuell angespannten Situation nicht noch einen erfahrenen Leistungsträger abgeben. Immerhin besitzt Schmid einen Vertrag bis 2027 und könnte auch im folgenden Sommer lukrativ abgegeben werden.