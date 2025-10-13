Seien Sie beim Sparta Royale 5 live dabei!

Als „Krone“-Abonnent dabei sein

Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance, live vor Ort dabei zu sein! Wir verlosen unter allen teilnehmenden „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) 1x2 VIP Tickets sowie 5x2 Tickets auf der oberen Tribüne. Nutzen Sie Ihre Chance und seien Sie mit ein bisschen Glück live bei einem der größten österreichischen MMA-Events des Jahres hautnah dabei! Teilnahmeschluss ist der 20.10, 09:00 Uhr.