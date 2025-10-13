Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Als „Krone“-Abonnent

Seien Sie beim Sparta Royale 5 live dabei!

Gewinnspiele
13.10.2025 05:00
(Bild: adobe stock -Irsyad, Sparta)

Ab 25. Oktober wird das Multiversum Schwechat zum Schauplatz eines internationalen Kampfsport-Highlights im Rahmen des Sparta Royale 5 mit Stars wie Mansur Elsaev und Austrian Bull. Krone Abonnenten (Print & Digital) haben die Chance auf exklusive Tickets für dieses Kampfsportevent. 

Die Fight Card des Sparta Royale 5 bietet ein Aufeinandertreffen zweier erfahrener Kämpfer: Mansur Elsaev, österreichische Boxlegende, trifft auf Ali Heibati, iranischer Fighter mit großer Social-Media-Reichweite. Austrian Bull, bekannt als Influencer und Publikumsmagnet, sorgt für Action. 

Sparta Royale – eine Liga mit Format

Die MMA Veranstaltungsreihe „Sparta Royale“ hat sich als feste Größe im europäischen Kampfsport etabliert. Mit professioneller Organisation, hochkarätigen Kämpfern wie Adam Lafi, Sebastian Hirtenlehner oder Oleg Serduyuk und einer wachsenden Fan-Community steht Sparta für Qualität und Leidenschaft.

Im Fokus jedoch steht der Titelkampf zwischen Suat Sahin gegen den Champion Oleg Serdyuk. Sahin fordert den Champion im Rückkampf nach seiner Niederlage erneut um den Sparty Royale-Gürtel heraus und nur einer geht als König aus dem Oktagon hervor. 

(Bild: Sparta)

Als „Krone“-Abonnent dabei sein
Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance, live vor Ort dabei zu sein! Wir verlosen unter allen teilnehmenden „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) 1x2 VIP Tickets sowie 5x2 Tickets auf der oberen Tribüne. Nutzen Sie Ihre Chance und seien Sie mit ein bisschen Glück live bei einem der größten österreichischen MMA-Events des Jahres hautnah dabei! Teilnahmeschluss ist der 20.10, 09:00 Uhr. 

Ich möchte Krone+ ab 1,90 Euro pro Monat testen und mitspielen
Jetzt mitspielen!
Ich habe ein digitales Krone-Abo
Jetzt mitspielen!
Ich bin Print-Abonnent der Kronen Zeitung!
Jetzt mitspielen!
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
174.379 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
141.765 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
140.773 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1348 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf