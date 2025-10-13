Seien Sie beim Sparta Royale 5 live dabei!

Ab 25. Oktober wird das Multiversum Schwechat zum Schauplatz eines internationalen Kampfsport-Highlights im Rahmen des Sparta Royale 5 mit Stars wie Mansur Elsaev und Austrian Bull. Krone Abonnenten (Print & Digital) haben die Chance auf exklusive Tickets für dieses Kampfsportevent.
Die Fight Card des Sparta Royale 5 bietet ein Aufeinandertreffen zweier erfahrener Kämpfer: Mansur Elsaev, österreichische Boxlegende, trifft auf Ali Heibati, iranischer Fighter mit großer Social-Media-Reichweite. Austrian Bull, bekannt als Influencer und Publikumsmagnet, sorgt für Action.
Die MMA Veranstaltungsreihe „Sparta Royale“ hat sich als feste Größe im europäischen Kampfsport etabliert. Mit professioneller Organisation, hochkarätigen Kämpfern wie Adam Lafi, Sebastian Hirtenlehner oder Oleg Serduyuk und einer wachsenden Fan-Community steht Sparta für Qualität und Leidenschaft.
Im Fokus jedoch steht der Titelkampf zwischen Suat Sahin gegen den Champion Oleg Serdyuk. Sahin fordert den Champion im Rückkampf nach seiner Niederlage erneut um den Sparty Royale-Gürtel heraus und nur einer geht als König aus dem Oktagon hervor.
Als „Krone“-Abonnent dabei sein
Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance, live vor Ort dabei zu sein! Wir verlosen unter allen teilnehmenden „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) 1x2 VIP Tickets sowie 5x2 Tickets auf der oberen Tribüne. Nutzen Sie Ihre Chance und seien Sie mit ein bisschen Glück live bei einem der größten österreichischen MMA-Events des Jahres hautnah dabei! Teilnahmeschluss ist der 20.10, 09:00 Uhr.