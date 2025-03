Neue Turnhalle ging schief – Kindern schwindelig

Lamellen werden jetzt wieder entfernt

Das Bauprojekt kostete fast 20 Millionen Euro. 14 davon kamen von der Stadt, ungefähr fünf Millionen vom Land. „Der Neubau orientiert sich in Höhe, Materialauswahl und Gestaltung an der Stadthalte“, hieß es in einer Presseaussendung der Stadt von November 2024. Die Turnhalle sei mit einem Lift und Stufen direkt an die Klassenräume angeschlossen.