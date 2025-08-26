32-Jähriger in Saalfelden bei Diebestour gestoppt

Ein Ladendieb aus Georgien flog am Montag in Saalfelden auf. Der 32-Jährige wurde beim Klauen erwischt – im Auto entdeckten die Beamten noch deutlich mehr gestohlene Ware.
Montagmittag klickten in Saalfelden die Handschellen: Beamte nahmen einen 32-jährigen Mann aus Georgien fest, der es auf mehrere Geschäfte abgesehen hatte.
Der Verdächtige war in einer Drogerie erwischt worden, als er mit einer präparierten Leder-Umhängetasche und gestohlenen Waren das Geschäft verlassen wollte. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stießen die Polizisten auf weiteres Diebesgut – darunter Lebensmittel und Sportbekleidung aus unterschiedlichen Läden.
Die Beute wurde sichergestellt, der mutmaßliche Seriendieb in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Ein Geständnis verweigert er bislang.
