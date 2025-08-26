32-Jähriger in Saalfelden bei Diebestour gestoppt

Der Verdächtige war in einer Drogerie erwischt worden, als er mit einer präparierten Leder-Umhängetasche und gestohlenen Waren das Geschäft verlassen wollte. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stießen die Polizisten auf weiteres Diebesgut – darunter Lebensmittel und Sportbekleidung aus unterschiedlichen Läden.