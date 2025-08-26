Ein innovativer Kampf um die „Goldene Unke“

Naturschutz am Bau und im Garten

„Sobald das Projekt eine Verbesserung für die Natur – also Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensräume – ermöglicht, hat es Chancen, ausgezeichnet zu werden“, heißt es von der FH Kärnten, die maßgeblich an der Organisation des Wettbewerbes beteiligt ist. Finanziert wird die Auszeichnung der „Goldene Unke“, die heuer zum fünften Mal vergeben wird, vom Land Kärnten. Ziel ist es, Innovation im Naturschutz am Bau und im Garten zu identifizieren und hervorzuheben. Entsprechende Projekte und ihre Umsetzung werden dadurch gewürdigt.