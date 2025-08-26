Vorteilswelt
Ohne Bescheid

Illegaler italienischer Sondertransport angehalten

Kärnten
26.08.2025 13:15
Der Sondertransport wurde beim Verkehrskontrollplatz Arnoldstein angehalten.
Der Sondertransport wurde beim Verkehrskontrollplatz Arnoldstein angehalten.(Bild: Landespolizeidirektion Kärnten)

Ohne Bescheid und somit viel zu überladen war ein italienischer Sondertransport auf Kärntens Straßen am Montagvormittag unterwegs. Die Polizei hielt diesen am Verkehrskontrollplatz in Arnoldstein auf.

Am Montag um 10.20 Uhr wurde der italienische Sondertransport angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass er in Österreich ohne Bescheid und somit illegal unterwegs war.

Zusätzlich wurden gravierende Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz festgestellt: Das Gesamtgewicht des Fahrzeuges war viel zu hoch. Bei einem erlaubten Gewicht von 40.000 kg wog das Fahrzeug 90.740 kg. Das Fahrzeug war also um über 50 Tonnen zu schwer – eine Überladung von 126 Prozent. 

Auch der Anhänger war für den Sondertransport viel zu lang und viel zu breit. „Die Weiterfahrt des Sondertransportes wurde an Ort und Stelle untersagt“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Anschließend überlud man die Ladung auf einen bereitgestellten Sondertransport, der über einen gültigen Bescheid verfügte.

Der Sattelzug bei der Gewichtskontrolle.
Der Sattelzug bei der Gewichtskontrolle.(Bild: Landespolizeidirektion Kärnten)

Der Lenker und der Zulassungsbesitzer müssen eine Strafe von mehreren tausend Euro begleichen.

Kärnten

