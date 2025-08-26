Volkshochschule St. Veit bekommt neuen Standort

Im Oktober ist es so weit: Die Kärntner Volkshochschulen (VHS) eröffnen am Hauptplatz in St. Veit. Auf 200 Quadratmetern werden künftig Kurse in den unterschiedlichsten Bereichen angeboten. Zum 70-Jahr-Jubiläum der Bildungseinrichtung gibt es auch eine Vielzahl an kostenfreien Kursen.
Egal ob Sprachen, Bewegung oder das Erlernen von digitalen Fähigkeiten – die VHS Kärnten bietet mit rund 3000 Kursen an 80 Standorten in ganz Kärnten ein vielfältiges Kursangebot. Mehr als 25.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen pro Jahr nutzen jenes Angebot zur Weiterbildung in den unterschiedlichsten Bereichen.
In Zukunft ist das nun auch im Herzen von St. Veit möglich. Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten Ende September präsentiert sich die Kärntner VHS in neuem Glanz.
Der Standort wurde dabei ganz bewusst gewählt, erzählt der Bürgermeister von St. Veit, Martin Kulmer. „Wir haben uns einige Räumlichkeiten angesehen, aber dieses hier hat am besten von der Größe und der Umgebung her gepasst.“
Ich freue mich irrsinnig, eine so wichtige Bildungseinrichtung nun im Herzen der Stadt zu haben.
Martin Kulmer, Bürgermeister in St. Veit
Besonders ist die große Fensterfront zur Fußgängerzone, die es vorbeischlendernden Passanten erlaubt, von außen einen Blick in den Kursalltag zu werfen. Bürgermeister Kulmer spricht dabei von einem klar gesetzten Signal, Bildung sichtbar zu machen und eine Inspiration für andere zu sein.
Beate Gfrerer, Geschäftsführerin der Kärntner Volkshochschulen, betont in diesem Zusammenhang auch, wie wichtig der niederschwellige Zugang zu den Kursen ist und verweist dabei an den Bildungsgutschein der Arbeiterkammer für Arbeitnehmende.
Das Kursangebot der VHS richtet sich durch seine Vielfalt an eine breite Zielgruppe. Neben den Stammkursen setzen die Kärntner Volkshochschulen auch einen Schwerpunkt auf Familienkurse und hat auch exklusive Resilienz-Kurse für Männer in ihr Programm aufgenommen.
Die Kärntner Volkshochschule ist ein Ort der Begegnung und offen für alle Altersgruppen.
Beate Gfrerer, Geschäftsführerin
Im Zuge des 70-jährigen Bestehens der Volkshochschulen in Kärnten werden unter anderem kostenfreie Kurse angeboten, die Interessierte mit Experten und Expertinnen aus Geschichte, Kultur und Kulinarik zusammenbringen und zum gemeinsamen Lernen animieren.
